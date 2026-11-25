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立陶宛總統國安顧問要求台灣認錯！盼修改代表處中文名稱

立陶宛早已提出更名要求！台灣外交部：目前沒有相關計畫

台灣代表處名稱成外交爭議！立陶宛境內已無中國外交官

立陶宛政府尋求修復對中關係！已向台灣提出更名要求

立陶宛積極尋求修復與中國的外交關係，台灣駐立陶宛代表處的名稱再度成為焦點。立陶宛總統國家安全顧問馬圖利奧尼斯（Deividas Matulionis）24日表示，台灣應承認當初在代表處命名上犯下的「錯誤」，並修改代表處的中文名稱，直言目前「球不在我們這邊，而是在台灣那邊」。不過，台灣外交部先前已明確表示，目前沒有更改代表處名稱的計畫。據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，馬圖利奧尼斯24日接受當地廣播電台Žinių radijas採訪時表示，立陶宛外交部目前正與中國方面保持聯繫，同時也試圖維持與台灣方面的接觸，希望本著善意，從根本上解決代表處的名稱問題。馬圖利奧尼斯直言，「我認為現在球不在我們這邊，而是在台灣那邊，台灣應該承認當初犯下了某種錯誤。」2021年成立的駐立陶宛台灣代表處，其英文及立陶宛文名稱均採用相當於「Taiwanese Representative Office in Lithuania」，但在中文使用的是「台灣」一詞，亦即「駐立陶宛台灣代表處」。馬圖利奧尼斯認為，當初的「錯誤」就在於代表處在不同語言中使用了不同名稱，並期盼立陶宛外交部能找到一個「得體」的解決方案。馬圖利奧尼斯指出，代表處名稱爭議有望在不引發對立的情況下獲得解決，但目前仍不清楚相關妥協方案能否讓中國滿意。立陶宛新聞網站Delfi.lt先前曾披露，立陶宛外交部今年9月已向駐立陶宛台灣代表處提出更名要求，作為恢復與中國完整外交關係的一環。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）也曾證實，外交部向台灣提出的更名方案事前已與他協調。對此，台灣外交部政務次長陳明祺先前受訪時明確表示，「目前沒有更名的計畫」，並指出相關媒體報導未必準確，也可能對台灣與立陶宛的雙邊關係造成傷害，但並未直接證實或否認立陶宛方面是否曾提出更名要求。陳明祺強調，台灣與立陶宛基於互惠互利及共享價值發展更緊密的關係，雙方也是在此基礎上達成互設代表處的共識，包括駐立陶宛台灣代表處的名稱。外交部發言人蕭光偉也指出，自雙方互設代表處以來，台灣與立陶宛秉持相互尊重、開放透明及互惠互利的原則，持續深化經貿投資、產業科技、教育文化及人道援助等領域的實質合作。蕭光偉也以台灣與立陶宛共同援助烏克蘭為例，強調面對威權主義擴張及威脅，民主夥伴應堅守共同信念及原則、相互支持，共同抵禦來自威權國家的壓力與挑戰。立陶宛2021年同意台灣以「台灣」名義在首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，引發北京強烈不滿。中國將此舉視為立陶宛支持台灣追求更大自主性及國際承認，隨後單方面將與立陶宛的外交關係由大使級降為代辦級。由於立陶宛拒絕向中國外交官核發新的外交認證，自2025年5月以來，立陶宛境內已無中國外交官駐留。由立陶宛社會民主黨主導的政府自2024年上台以來，便將恢復與中國的外交關係列為施政目標之一。今年11月，中國外交官代表團也曾前往維爾紐斯進行會談。不過，2024年上台的立陶宛社會民主黨政府，已將恢復與中國的完整外交關係列為施政目標之一。立陶宛總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）先前也曾表示，希望在今年底前與中國的談判能取得突破，而中國外交官代表團已於本月赴維爾紐斯進行會談。另一方面， 立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）10日證實，已與台灣就駐處更名一事進行討論，但否認施壓，也沒有對台灣下通牒。立陶宛經濟暨創新部今年10月公布的評估結果指出，駐立陶宛台灣代表處成立後，立陶宛對台灣的出口並未顯著增加。