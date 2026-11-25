我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好市多黑五優惠PREGAINE 落建頭皮洗髮露 ，原價999元、特價789元，折價210元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲好市多黑五優惠貝膚黛瑪舒敏潔膚液組合。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲ARIEL 極致雙效洗衣精補充包6入，原價899元、特價689元，折價210元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲好市多顯示器、家電都在黑五優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

好市多（Costco）黑色購物節優惠持續開跑，今（25）日第三天再推出多款商品折扣，涵蓋3C家電、居家用品、食品及美妝保養等品項，其中WINIX清淨除濕機17公升現省2800元、NINJA雙層氣炸鍋折價2000元，另外還有SAMSONITE行李箱二入組、電競螢幕、無線滑鼠、日本和牛及AVEDA蘊活煥新組合等同步降價。《NOWNEWS》整理好市多黑五第三天優惠商品、原價及特價資訊。◾BIODERMA 貝膚黛瑪舒敏潔膚液組合，原價1849元、特價1399元，折價450元◾FEBREZE 風倍清浴廁用防霉防臭劑，原價589元、特價435元，折價154元◾ARIEL 4D超強極淨洗衣膠囊，原價999元、特價749元，折價250元◾ARIEL 極致雙效洗衣精補充包6入，原價899元、特價689元，折價210元◾IRIS OHYAMA 手握式暖暖包 16小時持續恆溫／60入，原價399元、特價319元，折價80元◾SAMSONITE 22+29吋行李箱二入組，原價5999元、特價4799元，折價1200元◾HWA YUAN 華元薯格格酸奶洋蔥口味，原價159元、特價125元，折價34元◾A4日本和牛紐約克真空包，原價2599元、特價2049元，折價550元◾CP 卜蜂肯瓊燒烤雞翅，原價359元、特價279元，折價80元◾TRUE INNOVATIONS 主管辦公椅，原價4299元、特價3349元，折價950元◾HADA LABO 肌研極潤完美多效凝露，原價729元、特價569元，折價160元◾IRIS OHYAMA 富士山檸檬風味強氣泡水，原價369元、特價295元，折價74元◾YAKULT 養樂多300活菌發酵乳，原價225元、特價179元，折價46元◾BALLARINI 不鏽鋼單柄+雙耳湯鍋 含蓋共四件組，原價1299元、特價779元，折價520元◾PANTENE 潘婷3分鐘奇蹟護髮精華素，原價599元、特價479元，折價120元◾BELIF 紫芹潤澤炸彈霜，原價949元、特價719元，折價230元◾SOFY 蘇菲導管式衛生棉條 一般型，原價539元、特價399元，折價140元◾AVEDA 蘊活煥新組合，原價6999元、特價5499元，折價1500元◾PREGAINE 落建頭皮洗髮露 ，原價999元、特價789元，折價210元◾MSI 23.8吋平面電競螢幕 G242L E14，原價2499元、特價1999元，折價500元◾ROG 無線電競滑鼠 HARPE ACE MINI，原價3099元、特價2399元，折價700元◾ILLY 電動奶泡機 F280G，原價2899元、特價2299元，折價600元◾PHILIPS P1 PRO 護眼檯燈，原價1449元、特價1149元，折價300元◾ELECTROLUX 伊萊克斯微波爐 20公升，原價2189元、特價1539元，折價650元◾BLUEAIR 空氣清淨機 PETAIR PRO，原價9999元、特價7999元，折價2000元◾WINIX 清淨除濕機17公升 DXW17L效能一級，原價13899元、特價11099元，折價2800元◾LAIFEN 徠芬高速吹風機 MINI，原價2559元、特價1989元，折價570元◾TESCOM BLDC吹風機 TD777TW，原價1699元、特價1299元，折價400元◾NINJA 雙層氣炸鍋7.6公升，原價8399元、特價6399元，折價2000元◾IRIS OHYAMA 手持式充電吸塵器，原價2289元、特價1789元，折價500元