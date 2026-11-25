我是廣告 請繼續往下閱讀

馬路突多一塊綠色格子！交通局公布用途「違規最重罰3000元」

▲美術綠園道智慧停車的車格旁建置50處巨無霸QR Code，吸睛設計成為智慧停車的新亮點。（圖／台中市政府交通局）

一般違規停車可處600元以上、1200元以下罰鍰，併排停車則可處1800元以上、3000元以下罰鍰

▲台中市推行智慧停車無紙化，收費範圍逐漸擴大，截至10月底全市智慧停車無紙化車格達到1274格。（圖／台中市政府交通局）

台中智慧停車格達1274格！設3特徵一眼辨識

▲交通局除了在相關路口設置新式無紙化收費告示牌，車格內也會清楚標示綠底白字「P」及「無紙化收費」字樣，方便民眾可以快速辨識。（圖／台中市交通局）

台中智慧停車格怎麼繳費？5大繳費管道一次看

▲民眾也可利用公車候車亭設置的路邊停車繳費機查詢、繳納停車費。（圖／台中市政府交通局）

近年來台灣道路新增大量標線與特殊停車格，一部分用途除了為了推動行人安全，也藉此導入智慧或收費辨識標線。但近日有駕駛在台中馬路驚見「一塊綠色格子」設計，巨型QR code突然出現在大街道上，吸引眾多用路人目光。台中市政府交通局昨日在臉書表示，為了讓智慧停車繳費更方便，在美術綠園道周邊智慧車格，設置長50公分、寬60公分的巨無霸綠色QR Code，民眾只要在離場前使用手機一掃，就能快速查詢停車費，並完成繳費，也可事先綁定車號自動代扣，不用再特地找機器排隊。根據交通局長葉昭甫表示，考量民眾過去停車後，要花時間前往繳費機或透過其他平台繳費，交通局在美術綠園道智慧車格旁試辦設置醒目的大型QR Code，駕駛停車要離場時，拿手機掃描地面QR Code，即可直接查詢停車費並完成繳費，目前已設置50處巨無霸級QR Code，鮮明設計也成為國美館周邊停車亮點。不過提醒民眾避免違規停車，根據《道路交通管理處罰條例》第55條、第56條規定，，民眾停放車輛時應特別注意，千萬別和錢包過不去。據了解，台中市推行智慧停車無紙化，收費範圍逐漸擴大，包括西屯區國家歌劇院周邊的市政北七路、市政北二路、河南路、惠民路、惠來路及逢大路等路段、西區國美館及美術園道周邊的五權西路、五權西三街及五權西四街等，截至10月底全市智慧停車無紙化車格達到1274格。至於智慧停車無紙化車格怎麼分辨呢？，方便民眾可以快速辨識。繳費方式也相當多元，、繳納停車費。