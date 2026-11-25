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檢方指赴北京、內蒙古受招待 返台後助選

搜索6處約談多人 黃鋼遭裁定羈押禁見

林姓候選人否認收受政治捐助：選舉跟他們沒關係

雄檢稱吳女為黨部副執行長 劉家榮否認：並非幹部

選戰倒數之際再爆《反滲透法》案件！高雄地檢署偵辦境外勢力介入選舉案，查出台灣工黨副主席黃鋼與現任民眾黨高雄市黨部副執行長吳俐瑩等人，涉嫌接受中國「北京黃埔同學會」、「內蒙黃埔同學會」指示及資助，今年6月率團赴北京、內蒙古接受落地招待，返台後再替高雄市特定議員候選人租用看板、訂製宣傳品及懸掛競選布條助選。高雄地院昨（24）日裁准黃鋼羈押禁見，吳俐瑩則以10萬元交保。高雄地檢署昨表示，黃鋼為台灣工黨副主席，吳俐瑩曾任該黨秘書長，目前則擔任台灣民眾黨高雄市黨部副執行長。檢方調查，黃鋼、吳俐瑩明知「北京黃埔同學會」、「內蒙黃埔同學會」為中國共產黨組織，屬《反滲透法》所稱滲透來源，仍涉嫌接受對方指示、資助，仍於今年6月間率團前往北京、內蒙古接受落地招待旅遊。檢調並指，相關人員返台後，涉嫌為滲透來源支持的高雄市第7選區林姓市議員候選人承租臨路看板、刊登競選廣告，另訂購客製化瓶裝水、酒精、濕紙巾等宣傳品，並在車輛懸掛候選人競選布條進行宣傳、拜票。雄檢23日指揮調查局高雄市調查處、高雄市警小港分局等單位，持法院核發搜索票搜索6處地點，並傳喚相關被告及證人到案釐清。檢察官複訊後，認為黃鋼涉嫌違反《反滲透法》第4條，涉及受滲透來源指示、資助替特定候選人競選，犯罪嫌疑重大，因此向高雄地方法院聲請羈押禁見，法院24日中午裁准。其餘被告部分，吳俐瑩與李姓被告各以10萬元交保，曹姓、謝姓被告各以5萬元交保，劉姓被告則以2萬元交保。至於檢方所指助選的林姓候選人，相關媒體報導指出，該名候選人否認與黃鋼等人的涉案行為有關，強調「我的選舉跟他們都沒關係」，並表示雖然認識黃鋼，對方也曾參與民眾黨活動，但雙方僅止於認識。他並表示，自己完全沒有收受黃鋼等人的政治捐助、競選廣告或其他資助，也歡迎檢調約談釐清。至於該名候選人是否知悉相關資助來源、涉案程度為何，目前仍待檢調進一步調查。高雄地檢署目前對外說明，案件仍在偵辦中，黃鋼等人是否確實受境外勢力指示及資助、相關助選行為與候選人之間的關係，仍有待後續司法調查認定。值得注意的是，由於雄檢新聞稿提及吳姓被告具有民眾黨高雄市黨部副執行長身分，案件也涉及民眾黨高雄市議員候選人，民眾黨高雄市黨部主委劉家榮隨即澄清，針對雄檢新聞稿所載涉案吳姓被告，強調「其並非高雄市黨部幹部，特此嚴正澄清」。劉家榮也提到，「台灣工黨副主席黃鋼與台灣民眾黨高雄市黨部歷來選舉布局、競選活動及候選人均無任何關係」。他並呼籲，高雄地檢署應儘速釐清事實，也請各界勿妄加揣測、散布不實訊息。