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大學生早餐外送年銷破億 中央大學訂最多、台大最敢花

▲全台大學早餐外送排行榜出爐，中央大學訂單量最高，輔仁大學、東海大學緊追在後，台灣大學則以平均每筆訂單超過250元奪冠。（圖／foodpanda提供）

巧克力吐司年賣5萬份！玉米蛋餅、大冰奶也超夯

早餐吃飽反而想睡？營養師推薦3組早餐菜單

foodpanda外送優惠碼一次看 最高現折150元

▲早餐吃飽反而想睡？Cofit營養師分享3大聰明點餐原則，建議補充蛋白質、飲料選無糖及適度攝取膳食纖維，並推薦3組營養早餐菜單。（圖／foodpanda提供）

大學生早八上課最愛吃什麼？外送平台foodpanda今（25）日公布2026年全台大學早餐外送消費趨勢，年度銷售額突破1億元，其中巧克力吐司打敗傳統肉蛋吐司，年銷量突破5萬份，成為大學生最愛的早餐。各校消費表現則以中央大學訂單量最高，台灣大學最敢花，平均每筆訂單金額超過250元。不過，營養師提醒，巧克力吐司搭配含糖奶茶，可能影響餐後精神及飽足感，並分享3大聰明點餐技巧。根據foodpanda平台數據，2026年全台大學早餐外送銷售額突破億元，其中中央大學拿下訂單量冠軍，輔仁大學、東海大學分居第二、第三名。若以平均訂單金額來看，則由台灣大學以超過250元居冠，政治大學及中央大學緊追在後。進一步觀察大學生的早餐消費喜好，吐司、三明治類以年銷售額突破2500萬元奪冠，其次為飲品與湯品、蛋餅，炸物小吃及漢堡則緊追在後。令人意外的是，傳統肉蛋吐司竟不敵甜吐司，巧克力吐司不僅拿下所有早餐品項銷售冠軍，年銷量更突破5萬份，與花生厚片、奶酥吐司包辦吐司類熱銷前三名。飲品與湯品則以奶茶、紅茶及玉米濃湯最受歡迎，蛋餅類由玉米蛋餅奪冠，年銷量突破1萬份，其次為培根蛋餅、鮪魚蛋餅。線上營養師平台Cofit營養師羅瑋如指出，餐後精神不濟可能與飲食組成、進食份量及睡眠狀況有關。以熱門早餐組合「巧克力吐司＋含糖奶茶」為例，精緻澱粉及糖分較多，蛋白質及膳食纖維相對不足，可能影響餐後血糖反應及飽足感。羅瑋如也提醒，玉米蛋餅中的玉米屬於全穀雜糧類，與蛋餅皮同為澱粉來源，建議額外搭配蛋白質及蔬菜。早餐點餐掌握「補充蛋白質、飲料選無糖、適度攝取膳食纖維」3大原則，並推薦以下3組早餐菜單：foodpanda即日起至11月30日也推出美食外送優惠，指定用戶於指定餐廳消費，輸入優惠碼「爽爽吃」，依適用資格可享滿200元最高折150元、滿200元最高折100元、滿260元最高折80元，或滿360元最高折110元。pandapro會員則可輸入優惠碼「十一爽訂餐」，享滿299元打85折、最高折45元，每人限用2次。