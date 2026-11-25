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▲孫明德補充，台灣保險公司目前有8000億美元的美國公債，以前是拿來避險，在遠期市場賣出美元，這個金額之大連央行美債都沒有那麼多，這是貶值很重要的因素。（圖／記者鍾泓良攝影）

黃仁勳王者歸來 起到「AI指引」、「AI新創資金挹注」

美國年末恐升息 台灣是否跟進機會待觀望

美國預計本週將會公布「產能過剩」301條款調查結果，將對台灣等16國課徵301關稅。台灣經濟研究院長張建一今（25）日表示，評估不會超過台美對等關稅（ART）15%且不疊加關稅，若是強迫勞動關稅為10%，那麼推估產能過剩關稅應落在5%，但實際多少還是要等公布才知道。美國總統川普政府今年3月接連祭出產能過剩、強迫勞動兩大議題301調查，其中強迫勞動關稅7月公布，台灣遭10%不疊加最惠國（MFN）關稅，優於日、韓等主要競爭國。美國政府傳出，本週準備對包含台灣、中國、歐盟、日本和南韓在內的主要經濟體提高進口關稅，涉及範圍可能涵蓋16個經濟體的大部分輸美商品。對此，張建一表示，先前與相關單位討論過，不會超過台美對等關稅（ART）15%且不疊加關稅，若是強迫勞動關稅為10%，那麼推估產能過剩關稅應落在5%，但實際多少還是要等公布才知道。他認為，美國這次目標是鎖定中國，因此對中國關稅應該會較高，但同樣會有其上限，呼籲台灣去年已經經歷過大風大浪，從32%關稅一路往下調，認為台灣業者不用過於擔心。另外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳因婚外情而請辭，隨即又旋風式回歸，讓台股昨（24）日出現慶祝行情。張建一說，黃仁勳對於資本市場反應很大，原本預期不可能會那麼快回鍋，但可想而之是川普直接施壓。黃仁勳在AI扮演指引角色，提出「五層蛋糕理論」等，回歸後對於市場有定心丸效果，其次他提供AI新創公司資金挹注，如今回歸對於AI新創更具有信心。然而，張建一也說，黃仁勳最大關卡來自明年民主黨上任，尤其民主黨已經放話要調查川普及他的關係，其次AI資金流動、興建速度疑慮並未消除，但評估到明年底以前都不至於有太多變化。目前國內通膨都維持在2%以上，而美國聯準會第四季恐升息，加大台美利差，是央行有機會在Q4調整貨幣政策？張建一首先提到，台電、中油撥補預算已經通過，條件是民生價格2028年1月不得高於今年價格，再加上國際油價已經大幅度走跌，認為台灣通膨應會在明年獲得控制。而在比較麻煩在台美利差太大，對於央行壓力較大，認為升息才能降低利差，但還是要看升息幅度。台經院景氣預測中心主任孫明德補充，台灣保險公司目前有8000億美元的美國公債，以前是拿來避險，在遠期市場賣出美元，這個金額之大連央行美債都沒有那麼多，這是貶值很重要的因素。但他也強調，升息並不一定會帶動升值，像是中國政府降息，人民幣在升，日本升息，但日圓在貶，但他預估美國Fed考慮到美國市場疲弱，避免股市下探太多，必須要評估12月是否升息可能性；回歸到台灣，台灣金融市場現在面臨資金取得困難，而非新台幣升貶值，認為採取寬鬆可能大部分廠商反而更歡迎，這個時候如果升的話反而對廠商不好。