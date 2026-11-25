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▲本身是全齡健身教練的陳家陞（如圖），今年決定參選，希望把自己的專業、熱情與行動力帶進關東里。（圖／陳家陞IG@jia_sheng_chen）

九合一選戰進入倒數階段，各縣市最美、最帥里長也成為話題，年僅25歲的陳家陞今年將參選關東里里長，身為健身教練的他，外型神似男神李國毅、許光漢，高顏值以及陽光形象，讓不少民眾暴動喊：「太帥了吧」、「帥到想遷戶」、「關東里有缺里名嗎」、「別選里長，改去選模特兒吧！」關東里里長候選人陳家陞年僅25歲，本身是全齡健身教練的他，今年決定參選，消息曝光後很多人都問他：「25歲，為什麼想選里長？」對此陳家陞表示，年輕可以帶來新的想法與行動力，從運動與教學的過程中，他也看見「陪伴」可以帶給一個人的改變，希望把自己的專業、熱情與行動力帶進關東里。另外，陳家陞也分享從政原因，透露爺爺是一個很有人情味的人，看到鄰居有困難，十分願意伸出援手，聽著家人分享爺爺過往的故事，陳家陞說：「我不一定能成為跟爺爺一模一樣的人，想用我自己的方式，延續這份正義、熱心，和願意幫助別人的精神。」陳家陞不僅賣力掃街拜票，平時還會帶著競選團隊，在總部前跳健康操、ROSÉ和Bruno Mars的夯曲〈APT.〉，25歲第一次參選里長的他，希望用不一樣的方式，讓大家看見年輕人的熱情與活力。值得一提的是，陳家陞有著一張明星臉，長相神似李國毅、許光漢等男神，讓不少網友暴動喊：「里長這麼帥的嗎」、「直接選模特好了」、「這個做里長太可惜了吧」、「好可愛啊」、「帥到想遷戶籍。」除了陳家陞，高雄市岡山區維仁里里長候選人錢奕璋，因擁有立體五官和斯文氣質，也獲得「最帥里長」的封號；高雄前鎮區明孝里里長林宏澤以及鳳山區文衡里里長洪啟修也因長相帥氣出名，日前3人一起聯手掃街，讓當地選民嗨爆，直呼這是「期間限定男團」，在選舉期間創造不少話題。