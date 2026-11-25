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2026九合一選舉進入倒數階段，台北市長選戰熱度持續升高，藍綠選將蔣萬安、沈伯洋近期都積極展開車隊掃街，透過沿街拜票爭取市民支持。不過，另一名台北市長候選人唐新民卻走出不同路線，他經常手持宣傳看板搭公車，近日就有網友在Threads分享「也是遇到唐新民車掃了」，貼文吸引超過1萬人按讚，意外掀起討論。從網友分享的照片可以看到，唐新民身穿黃色競選背心，坐在公車座位上，身旁還帶著大型宣傳看板，車內乘客就能近距離看到他的競選宣傳，有別於一般候選人以車隊、宣傳車沿街掃街的方式，唐新民直接搭上大眾運輸工具，讓公車成為另類競選舞台。貼文曝光後，也有民眾分享自己巧遇的經驗，留言「遇到＋1還在旁邊靠得很舒適」，還有人驚訝表示「他繳了120萬保證金，結果跟我們一樣坐公車，這麼庶民的嗎！」、「500萬左右的車，看到唐新民的實力了嗎！」、「任何花120萬上去說話的我都覺得是英雄」。有網友透露「短暫跟他說了一下話，其實一點也不怪，意外的很正常」、「這就是所謂的領先人類兩步就會被當成瘋子嗎」、「他學經歷來看，根本是神人」、「一個人對抗整個台北」、「蠻想看他當選之後會做什麼事」，唐新民搭公車車掃的舉動，也為台北市長選戰增添另類話題。