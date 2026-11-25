我是廣告 請繼續往下閱讀

沈伯洋喊「美麗的誤會」 柯文哲連轟3天：逼他現出原形

距投票日僅剩3天，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今（25）日在南投火力全開，針對綠營近期主打的「洋流」效應，直言從數據上看已開始「消風」了，更語帶玄機表示「有時會崩壞得很快」。對於總統賴清德2個月內4度親赴南投造勢，柯文哲也大爆民進黨內幕，透露許多綠營內部朋友私下拜託賴清德不要來站台，因為「反而會敗票」，反正南投本來就不會贏，所以賴清德才常來。柯文哲上午到南投縣，陪民眾黨縣議員候選人吳淳祐進行車隊掃街拜票。受訪時媒體問及「洋流」席捲全台一事，柯文哲不以為然地表示，選舉剩下3天，「我在看洋流還可以撐多久，從數據上看，已經開始在『消風』了，3天可以消多少不知道，不過有時候崩潰、崩壞得很快。」針對總統賴清德自10月以來4度到南投造勢，今晚更將與行政院長卓榮泰到草屯輔選，柯文哲聽聞後笑說「我是不好意思吐槽他啦！我聽到很多地區的民進黨候選人，都不敢讓賴清德去站台。因為基本上他不是那種……其實大家心裡心知肚明。」他接著進一步強調，自己有很多民進黨內部的朋友，都知道大家私下拜託賴清德不要來，甚至直言「你來，反而會敗票」；柯文哲更狠酸，反正南投對民進黨來說本來就不會贏，所以賴清德才會常常跑來。除了砲轟綠營輔選策略，柯文哲也連續第3天緊咬民進黨台北市長候選人沈伯洋，痛批他先前拋出「要向柯文哲請益」根本是在測風向、搞認知作戰。面對沈伯洋昨稱一切只是媒體下標的「美麗的誤會」，柯文哲今日再度重砲開轟，質疑如果真的有所謂「美麗的誤會」，沈伯洋這半年來天天開記者會、上節目受訪，可以大方明講，「為什麼從來不澄清？」柯文哲最後更直接向現場媒體喊話，拜託記者去請教沈伯洋：「你是不是這半年來，根本就沒有意思要去見柯文哲？」要求他坦白明講，不要再閃躲，藉此「逼他現出原形」。