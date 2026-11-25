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主播曾鈴媛日前公開驗傷單，控訴遭前夫家暴，昨更爆出，曾打北市陳情電話1999求助，想不到一年後，幼兒園竟通知加害者「你知道被通報嗎？」讓她氣到發抖。台北市長蔣萬安今（25）日回應，是幼兒園方通知上有疏失，即刻要求檢討。蔣萬安說，教育局相關單位依照規定通報，後來了解是幼兒園方相關人員在通知上有疏失，有立刻要求幼兒園方檢討相關通知和溝通。曾鈴媛昨忍不住情緒哽咽痛哭，後來得到教育局回應是，他們承認疏失，不應該是園長告訴當事人，應該了解全盤狀況，曾鈴媛總結，對於「通報網路」的流程，其實對當事人是非常不友善的。不過有人誤以為她是針對1999表達不滿，曾鈴媛也在IG澄清，因為無法接受園方擅自向加害者透露通報資訊，她才氣憤地撥打1999市民熱線進行投訴，向相關單位表達對「幼兒園通知加害者」一事的強烈不滿，並非打1999通報家暴時遭到洩密。另外針對川普新關稅最快本週公布，蔣萬安過去曾提出中小企業紓困方案，有可能重啟嗎？蔣萬安說，台灣經濟是高度仰賴出口，所以關稅對台灣經濟有非常大的影響跟衝擊，希望中央政府要因應，北市府也會做好準備。至於昨天直播過程中，蔣萬安秀出因說出「投蔣萬安是因為他三度擋下翡翠水庫設立光電板」而被封為「水庫阿姨」的民眾合照，有人說她一人抗洋流，蔣萬安說，昨天剛好車隊掃街經過永春市場周邊，驚喜碰到水庫阿姨，台北市的進步，一直以來都是很多市民朋友在關鍵時刻挺身而出，做出對台北市不斷進步，而且守護這座城市的正確決定。