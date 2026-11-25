我是廣告 請繼續往下閱讀

黃仁勳重掌輝達 許宇甄批綠營選前遭打臉

輝達執行長黃仁勳重返執行長職位，美國總統川普也公開為黃仁勳背書，讓內政部長劉世芳、民進黨台北市長候選人沈伯洋先前的相關發言再度引發討論。國民黨立法院黨團書記長許宇甄今（25）日直言，沈伯洋、劉世芳這次真的是「大翻車」，更質疑綠營暗示黃仁勳是中共同路人，這種政治抹紅的手法，影響的不只是選舉，更可能衝擊外資投資台灣的意願。許宇甄今日受訪表示，這次不論是沈伯洋還是劉世芳，真的是大翻車，連川普都公開表示，可以保證黃仁勳沒有洩漏國家安全機密，美國司法部門也認為黃仁勳未涉及相關指控。然而，這段時間從沈伯洋、劉世芳到部分綠營側翼，都在暗示黃仁勳是中共同路人。許宇甄指出，隨著事實逐漸釐清，相關言論在選前就已遭到打臉，但更值得關注的是，這種動輒抹紅、將對手抹黑成中共同路人的政治操作，影響的恐怕不只是選舉，更可能傷害台灣的投資環境。許宇甄進一步指出，當企業投資台灣也會牽扯到政治，甚至可能因此遭到抹紅、抹黑，未來外資評估是否投資台灣時，勢必可能產生更多顧慮，而這才是相關言論可能帶來的更大傷害。她也呼籲民進黨候選人及政府官員，不要再以這樣的方式阻礙台灣進步。