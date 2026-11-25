皮克敏手遊《Pikmin Bloom》宣布12月將進行重大改版，加入全新「神秘洞窟」模式，玩家需要派出至少20隻皮克敏前往洞窟探索，和各種「原生生物」進行戰鬥，贏得戰鬥即可收集精華、花瓣等寶物，並將新的發現加入寶物圖鑑，「神秘洞窟」模式確定在12月9日上線，皮友們務必記得更新遊戲App。
神秘洞窟是什麼？
《Pikmin Bloom》說明，神秘洞窟是送皮克敏潛入地下的新方式，皮克敏們會探索地下世界、與原生生物對戰，並尋找寶物，玩家組成的隊伍越大，在戰鬥中越有優勢，且收集到的每一件寶物，都會記錄在新的寶物圖鑑中。
神秘洞窟解鎖條件
《Pikmin Bloom》指出，若想遊玩「神秘洞窟」模式，玩家需要先達到等級20，且探索洞窟至少需要擁有20隻皮克敏，可派遣的數量上限會因洞窟而異，此外，進行地下探險前，玩家需要先拿到「洞窟地圖」，也就是洞窟的入場券。
皮友們平常在領取明信片時，偶爾就會發現隨機附上的洞窟地圖，或是透過特別活動直接獲得洞窟地圖，以下為透過明信片獲得地圖的步驟。
1、領取皮克敏帶回來的明信片，或好友寄來的明信片。如果明信片附有「洞窟地圖」，領取畫面會顯示相關資訊。
2、畫面顯示「明信片上附有洞窟地圖！」時，請確認洞窟名稱和建議的皮克敏數量。
3、輕觸「領取」，地圖就會新增至「神秘洞窟」標籤頁。
神秘洞窟怎麼玩？怎麼戰鬥？
等級20以上的《Pikmin Bloom》玩家，會獲得一張「啟程之地洞窟」的練習地圖，系統會進行教學，讓玩家熟悉神秘洞窟的玩法。實際操作方面，玩家需要先在「神秘洞窟」標籤選擇地圖，決定要派出幾隻皮克敏，派出的皮克敏越多，越能抵達洞窟更深處。
派出的皮克敏會自動在洞窟中前進，每次移動到下一個地點所需的時間依洞窟而異，從幾小時到最多24小時不等，當皮克敏抵達某個地點時，會遇上「一個寶箱和一隻原生生物」，玩家不需要親身前往地圖上顯示的真實地點，也能開始或繼續冒險。
當皮克敏遇到原生生物時，玩家需要按下「GO」按鈕指揮皮克敏發動攻擊，也可以滑動投擲皮克敏，當原生生物準備出手攻擊時，則需用哨子把皮克敏召回安全位置；官方強調，皮克敏若是在與某個地點類別相符的場所遇過，在該地點的戰鬥就會更強，因此培育各種不同地方發現的皮克敏，能讓陣容更有彈性。
皮克敏贏得戰鬥就能收集寶物，並將新的發現加入寶物圖鑑；為了讓玩家準備好迎接神秘洞窟，官方也展開限時活動，2026年11月25日至 2027年1月19日，每次使用探測器保證能找到2株花苗，花苗成長速度則提升10%。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《Pikmin Bloom》說明，神秘洞窟是送皮克敏潛入地下的新方式，皮克敏們會探索地下世界、與原生生物對戰，並尋找寶物，玩家組成的隊伍越大，在戰鬥中越有優勢，且收集到的每一件寶物，都會記錄在新的寶物圖鑑中。
《Pikmin Bloom》指出，若想遊玩「神秘洞窟」模式，玩家需要先達到等級20，且探索洞窟至少需要擁有20隻皮克敏，可派遣的數量上限會因洞窟而異，此外，進行地下探險前，玩家需要先拿到「洞窟地圖」，也就是洞窟的入場券。
皮友們平常在領取明信片時，偶爾就會發現隨機附上的洞窟地圖，或是透過特別活動直接獲得洞窟地圖，以下為透過明信片獲得地圖的步驟。
1、領取皮克敏帶回來的明信片，或好友寄來的明信片。如果明信片附有「洞窟地圖」，領取畫面會顯示相關資訊。
2、畫面顯示「明信片上附有洞窟地圖！」時，請確認洞窟名稱和建議的皮克敏數量。
3、輕觸「領取」，地圖就會新增至「神秘洞窟」標籤頁。
等級20以上的《Pikmin Bloom》玩家，會獲得一張「啟程之地洞窟」的練習地圖，系統會進行教學，讓玩家熟悉神秘洞窟的玩法。實際操作方面，玩家需要先在「神秘洞窟」標籤選擇地圖，決定要派出幾隻皮克敏，派出的皮克敏越多，越能抵達洞窟更深處。
派出的皮克敏會自動在洞窟中前進，每次移動到下一個地點所需的時間依洞窟而異，從幾小時到最多24小時不等，當皮克敏抵達某個地點時，會遇上「一個寶箱和一隻原生生物」，玩家不需要親身前往地圖上顯示的真實地點，也能開始或繼續冒險。
皮克敏贏得戰鬥就能收集寶物，並將新的發現加入寶物圖鑑；為了讓玩家準備好迎接神秘洞窟，官方也展開限時活動，2026年11月25日至 2027年1月19日，每次使用探測器保證能找到2株花苗，花苗成長速度則提升10%。