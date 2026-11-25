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否認製造、散布不雅影片 控警方扣押無關選務資料

控警詢、開庭均無律師陪同 直言過程非常恐懼

返家途中驚聞「消息可以放給媒體」 質疑指揮官身分

連日無法入睡 喊話徐欣瑩停止絕食、保重身體

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選辦公室李姓女助理，日前因涉嫌非法散布性影像遭檢警偵辦，徐欣瑩更為此赴新竹地檢署前絕食，抗議司法介選。國民黨立法院黨團今（25）日召開記者會，公布李姓助理親自錄製的影片，她除鄭重否認製造、偽造及散布不雅影片，也還原當天遭檢警搜索、帶走的過程，指控警方扣押與案情無關的選務資料，甚至疑似有人向媒體洩漏偵辦消息。根據國民黨團公布的影片，李姓助理戴著口罩出面說明，針對近日網路上有關她偽造或散布民進黨竹北市長候選人曾聖凱不雅影片的指控，她鄭重澄清，「第一，我沒有散布曾聖凱的不雅影片；第二，我更沒有製造及偽造曾聖凱的不雅影片。」李姓助理回憶，事發當天，刑警大隊派出十多名人員前往她的住處搜索，除了扣押個人筆電及手機，隨後又將她帶往辦公室，扣押多台她認為與案件無關的筆電及硬碟。過程中，她甚至聽見一名員警向另一名員警表示，筆電內的內容是選務資料，與案情無關，對方卻回應「沒關係，全部都扣押走」。李姓助理指出，隨後她被帶往刑警大隊，原本想趴著休息、等待律師到場，卻遭員警告知不能睡覺、不能閉眼睛，由於被告知等待律師的時間僅有4小時，最終是在沒有律師陪同的情況下製作筆錄。她表示，製作筆錄進入後半段時，一名疑似指揮官的人員向負責筆錄的員警表示，「差不多OK了，我們要送她去開庭」。抵達地檢署後，她仍是在沒有律師陪同的情況下接受訊問，整個過程讓她非常恐懼，甚至不知道自己是如何熬過在地檢署的那段時間。李姓助理進一步指控，檢方訊問結束後，相關人員以一輛特斯拉轎車送她返家，當時坐在副駕駛座、疑似指揮官的人員，在車上透過手機說了一句話，「我的消息可以放給媒體了」。李姓助理說，當下自己還在疑惑究竟是要將消息提供給哪一家媒體，直到返家後，家人才告知《自由時報》及《鏡週刊》已刊登相關新聞，其中《鏡週刊》不僅公開她的姓名，還指她涉嫌製作影片，甚至連地檢署送她返家的時間點都寫得相當詳細，讓她不禁質疑，「這個指揮官到底是誰？」李姓助理坦言，返家後這幾天都無法入睡，家人看到網路上的相關言論也相當氣憤，直言網路上的抹黑、造謠並非一般人所能承受。看到徐欣瑩為了此事在地檢署前絕食抗議，如今更因此送醫，自己感到非常難過。「如果我那時候有律師陪同，可能就不會被曲解。」李姓助理最後也向徐欣瑩喊話，希望她不要再繼續絕食，一定要保重身體，好好完成接下來的事情。