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川普新關稅最快今日公布！鎖定16個經濟體製造業產品

新關稅將疊加現行稅率！知情人士：不會突破既有貿易協議上限

川普重建對等關稅體系！新措施恐再面臨法律挑戰

新關稅恐加劇外交及國內政治壓力！川習下月將再度會晤

美國總統川普準備推出新一輪關稅措施，以取代今年2月遭美國最高法院推翻的對等關稅。據外媒引述知情人士說法報導，美國貿易代表署（USTR）最快將於美東時間24日晚間（台灣時間25日上午）公布針對16個主要貿易夥伴的產能過剩調查結果，並提出新的關稅方案。新關稅將針對各國制定不同稅率，並疊加在現行關稅之上，但預計不會超過美方先前與各國協商的關稅上限。有專家推估，新一輪關稅的加徵幅度可能介於2%至7.5%之間。綜合《彭博社》、《Politico》報導，多名知情人士透露，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）最快將於美東時間24日晚間公布產能過剩調查結果，並針對中國、歐盟、日本、墨西哥、台灣等16個經濟體提出新的關稅方案。美國貿易代表署今年3月依據《1974年貿易法》第301條啟動調查，指控部分貿易夥伴透過政府補貼等措施大幅擴張製造業產能，使生產規模超出市場需求，並透過大量低價商品出口，損害美國製造業利益。知情人士指出，新關稅主要針對製造業產品，且將依各經濟體的情況制定不同稅率，而非採取全面一致的關稅稅率。其中，針對中國商品的課稅範圍預計較其他經濟體廣泛，且不會提供豁免。不過，目前新關稅涵蓋的具體商品範圍及生效日期仍不明朗，鑑於川普過去多次調整貿易政策，相關措施的公布時間仍可能出現變動。知情人士透露，川普政府預計遵守過去一年與各貿易夥伴達成的關稅協議，新一輪關稅即使疊加在現行關稅之上，整體稅率也不會超過雙方原先協商的上限，包括中國的20%及歐盟的15%。新加坡韓禮士基金會（Hinrich Foundation）貿易政策主管艾爾姆斯（Deborah Elms）在LinkedIn發文指出，若川普政府的目標是將關稅恢復至遭最高法院推翻前的水準，最新一輪關稅的加徵幅度可能介於2%至7.5%之間。不過，新關稅方案公布後，各貿易夥伴仍可在稅率正式定案前，透過聽證會、公開意見徵詢及閉門談判等方式表達意見。知情人士也透露，新措施預計將納入多項豁免條款，若各國未來採取措施削減製造業過剩產能，也有機會獲得關稅減免。美國最高法院今年2月裁定推翻川普於2025年推出的對等關稅措施後，川普政府便於3月啟動兩項大規模301條款貿易調查，分別針對各國未能有效遏止供應鏈中的強迫勞動問題，以及製造業產能過剩問題，試圖透過其他法律依據重建原有的關稅體系。川普政府今年7月已根據強迫勞動相關調查結果，對約60個經濟體課徵10%至12.5%的關稅，其中包括此次產能過剩調查涵蓋的所有16個經濟體。未來若產能過剩相關關稅正式實施，將疊加在這些既有關稅之上。不過，川普政府先前推出的強迫勞動相關關稅，目前已在美國國際貿易法院（U.S. Court of International Trade）面臨法律挑戰，最新一輪關稅措施也可能遭到提告。美國商務部前高階貿易官員馬傑勒斯（Ryan Majerus）指出，產能過剩調查是川普政府希望留下的重要政策成果，政府可能將其視為最具影響力的關稅措施，但共和黨在11月期中選舉遭遇挫敗，也為政府的政策考量增添變數。在美國民眾對生活成本居高不下的不滿情緒升溫之際，川普政府再度推出新關稅，恐進一步引發選民反彈，也可能成為民主黨批評川普關稅政策的新焦點。不過，川普仍堅持其核心經濟政策，主張關稅有助於扶植美國製造業，並吸引更多企業赴美投資。另一方面，新關稅也可能使美國與主要貿易夥伴的關係更加複雜。部分盟友已對川普政府其他被認為違反既有貿易協議的措施感到不滿，而美國目前也正與墨西哥就《美墨加協定》（USMCA）續約展開談判。此外，美中貿易休戰協議將於明年1月到期，川普與中國國家主席習近平預計下月在20國集團（G20）峰會期間會晤，新一輪關稅措施也可能為雙方接下來的談判增添變數。針對相關報導，白宮未立即回應媒體的置評請求，美國貿易代表署則拒絕發表評論。