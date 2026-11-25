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盧廣仲、玖壹壹分別擔任兩天的壓軸表演

▲盧廣仲將於今年聖誕演唱會擔任第一天的壓軸。（圖／資料照，寬宏藝術x添翼文創提供）

全台年度耶誕盛事「2026新北歡樂耶誕城」於日前正式開城，而其中，最受樂迷期待的年度音樂盛事「萌幻巨星耶誕演唱會」，將於12月12日（六）及12月13日（日）連續兩天在新北市民廣場盛大登場！今（25）日新北市觀旅局於記者會揭曉，公布19組豪華演出陣容，集結華語樂壇實力派歌手、人氣偶像及超人氣團體，包含金曲創作歌手盧廣仲，以及「Local天團」玖壹壹擔綱壓軸。新北市觀旅局提到，今年兩日主持陣容各具特色，12月12日（六）由曾子余攜手KID林柏昇及朵拉謝雨芝共同主持；12月13日（日）則由納豆與阿Ken、朵拉謝雨芝搭檔。至於兩日的卡司部分，「萌幻巨星耶誕演唱會」12月12日（六）由夜市王GENBLUE幻藍小熊擔任開場團體，接著由李東軒、婁峻碩SHOU、黃偉晉、魏嘉瑩、ARKis、FEniX & X-TONE等人氣歌手及團體輪番登台，並首次有虛實共演，以及實力派歌手曾沛慈接力演出，最後由金曲創作歌手盧廣仲擔綱壓軸，為首日演出掀起最高潮。12月13日（日）則由小男孩樂團率先登場，接續有李杰明、周予天、陳勢安、陳華、陳忻玥、Ozone及情歌王子品冠接力演出，最後由「Local天團」玖壹壹擔綱壓軸，帶領全場觀眾嗨翻耶誕夜。兩日共集結19組實力與人氣兼具的歌手及團體，堅強卡司將接力登台。