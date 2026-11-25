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全家三麗鷗之亂！聰明人買法免跑門市買到：他實測秒買2包

▲民眾透過「全家行動購」免出門就順利搶到三麗鷗白金版玩偶吊飾，甚至有人實測結帳2單成功。（圖／翻攝Threads）

但目前顯示已全數贈完，無法再新增加購三麗鷗吊飾

▲記者實測雖然已符合「滿99享吊飾加購99｜璀璨聖誕季」資格，但目前顯示已全數贈完，購物車無法再新增加購三麗鷗吊飾。（圖／全家行動購官網）

全家三麗鷗白金吊飾開賣秒殺！黃牛喊價飆千元

▲全家「三麗鷗白金版玩偶吊飾」太過搶手，，開賣首日社群就已出現轉售與喊價現象。（圖／記者鍾怡婷攝）

全家「璀璨聖誕季」三麗鷗聯名活動於今日登場，其中「三麗鷗白金版玩偶吊飾」開賣首日引發搶購潮，目前傳出多數門市都已沒貨，讓一票粉絲哀號根本買不到。不過就有內行分享免跑門市買法，全家便利商店於今日至2027年1月5日舉辦「璀璨聖誕季」活動，今年最大亮點在於與三麗鷗合作，並推出獨家限定白金聖誕造型玩偶，不少民眾半夜就湧入各大全家門市搶購。但有一名網友在Threads發文，分享不用出門也能搶到玩偶，只要打開「全家行動購」APP或線上官網，隨機選擇商品後，至購物車即可花費99元加購三麗鷗玩偶，且滿99元就能免運出貨，「想要的趕快去買！」貼文曝光後，瞬間引來眾多三麗鷗粉絲留言，「已下單，感謝好心人」、「我也結了兩單」、「雖然不能摸，但不用買黃牛價跟到處碰壁就好開心」、「謝謝已下單，剛看剩140了」、「馬上下單了～謝謝你」。《NOWNEWS今日新聞》記者稍早實測，進入全家行動購後，隨意將一項超過99元的商品加入購物車後，並前往購物車查看已符合「滿99享吊飾加購99｜璀璨聖誕季」資格，，等於想購買本次三麗鷗白金玩偶吊飾的人，還是只能跑門市看看有沒有貨。據了解，全家「璀璨聖誕季」從11月25日至2027年1月5日，今年與三麗鷗盛大合作，讓美樂蒂、帕恰狗、花小兔與人魚漢頓都換上了獨家限定「白金聖誕造型」，雪白絨毛搭搭配金色細節在粉絲眼中相當獨特，不只推出限定玩偶吊飾，還包含保冷提袋、絨毛套水晶球等，更推出Let’s Café聯名杯身、Fami!ce霜淇淋聯名紙杯等。不過本次活動「三麗鷗白金版玩偶吊飾」太過搶手，有不少粉絲半夜就衝到門市等待結帳，甚至連跑多間就為了買到它，開賣首日社群就已出現加價轉售現象，單隻加價轉售約在150至500元不等，甚至有民眾爆料出現1000元黃牛價，也讓不少想收藏的粉絲相當無奈。