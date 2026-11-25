我是廣告 請繼續往下閱讀

投票要帶什麼證件？忘記帶身分證、沒有投票通知單怎麼辦？

去投票一定要準備三寶包括印章、投票通知單以及本人國民身分證。

最後是沒有帶身分證就是「無法投票」，任何其他證件都不能取代。

記得黃金重點：「任何證件都不能代替身分證，只要沒有身分證就不能投票！而且當天沒有戶政事務所辦理補發。」

▲記得黃金重點：「任何證件都不能代替身分證，只要沒有身分證就不能投票！而且當天沒有戶政事務所辦理補發。」（圖/內政部臉書）

投票可以帶手機嗎？攜帶飄帶應援小物都會被罰！常見11項違規一覽

很多人都會詢問：「投票時可以帶手機嗎？」答案是可以，但是你帶進場的是「關機的手機」

一、未關手機攜帶入場：3萬至30萬元罰鍰

▲投票時可以帶手機進場，但帶進場的是「關機的手機」，投票過程只要發出聲響將會被開罰至少3萬元，最重罰到30萬元。（圖／取自photoAC）

七、投票期間穿戴競選標示、不服制止：依法令退出；經令退出仍不退出，可處2年以下有期徒刑或罰金

十一、投票日以社群、LINE競選助選：一般民眾10萬至100萬元；法定特定身分20萬至200萬元罰鍰