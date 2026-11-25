本周六11月28日即將舉行九合一大選暨全國性公投第22案，不少人都已經陸續開始返鄉、從海外搭機回台，不過距離上次投票又已經間隔兩年，很多人恐怕又忘記投票流程或者是相關規定，像是最多人容易忘記的「身分證」，只要沒有帶的話是完全不能投票的喔！而大家最常見的違規就是手機沒關機帶進投票場所，最重可以罰到30萬，《NOWNEWS》本文也特別整理投票要帶什麼、身分證沒帶可以補救嗎、常見違規事項一次看，周六要去投票的民眾務必熟讀才行！
投票要帶什麼證件？忘記帶身分證、沒有投票通知單怎麼辦？
內政部日前在社群平台臉書表示：「投票記得要帶三寶，不要到現場才耍寶！去投票一定要準備三寶包括印章、投票通知單以及本人國民身分證。」其中如果沒帶印章，可以改用簽名；沒有帶投票通知單仍然可以投票，事先記下名冊頁次跟號次讓投票更順利；最後是沒有帶身分證就是「無法投票」，任何其他證件都不能取代。
內政部提醒，趁現在先確認身分證是否在身邊，如果發現遺失，請儘早至戶政事務所申請補發，投票當天戶政事務所不辦理身分證補發！也提醒準備返鄉投票的朋友，出發前再檢查一次行李！記得黃金重點：「任何證件都不能代替身分證，只要沒有身分證就不能投票！而且當天沒有戶政事務所辦理補發。」
投票可以帶手機嗎？攜帶飄帶應援小物都會被罰！常見11項違規一覽
很多人都會詢問：「投票時可以帶手機嗎？」答案是可以，但是你帶進場的是「關機的手機」，只要在投票的過程當中響起或者拿起來使用，一經查違規就可以罰最少3萬，最重可以罰到30萬元，民眾千萬不要投個票荷包大失血；另外這次選戰一堆候選人都有發飄帶、徽章等應援小物，投票日當天千萬不可佩戴去投票！違規不退者可處2年以下有期徒刑或罰金。以下是常見的11項違規及罰則，請選民千萬要詳讀：
一、未關手機攜帶入場：3萬至30萬元罰鍰
二、攝影刺探他人圈選內容：5年以下徒刑，併科50萬元以下罰金
三、圈選後將內容出示他人：2年以下徒刑、拘役或20萬元以下罰金
四、故意撕毀領得的票：5000元至5萬元罰鍰
五、將領得的票攜出場外：1年以下徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金
六、把選票以外的物品投入票匭：5000元至5萬元罰鍰
七、投票期間穿戴競選標示、不服制止：依法令退出；經令退出仍不退出，可處2年以下有期徒刑或罰金
八、喧嚷或干擾勸誘、不服制止：依法令退出；拒不退出可能處2年以下徒刑等
九、攜帶武器或危險物品：依法令退出；拒不退出需承擔刑責
十、30公尺內干擾勸誘投票：符合要件時，1年以下徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金
十一、投票日以社群、LINE競選助選：一般民眾10萬至100萬元；法定特定身分20萬至200萬元罰鍰
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內政部日前在社群平台臉書表示：「投票記得要帶三寶，不要到現場才耍寶！去投票一定要準備三寶包括印章、投票通知單以及本人國民身分證。」其中如果沒帶印章，可以改用簽名；沒有帶投票通知單仍然可以投票，事先記下名冊頁次跟號次讓投票更順利；最後是沒有帶身分證就是「無法投票」，任何其他證件都不能取代。
內政部提醒，趁現在先確認身分證是否在身邊，如果發現遺失，請儘早至戶政事務所申請補發，投票當天戶政事務所不辦理身分證補發！也提醒準備返鄉投票的朋友，出發前再檢查一次行李！記得黃金重點：「任何證件都不能代替身分證，只要沒有身分證就不能投票！而且當天沒有戶政事務所辦理補發。」
很多人都會詢問：「投票時可以帶手機嗎？」答案是可以，但是你帶進場的是「關機的手機」，只要在投票的過程當中響起或者拿起來使用，一經查違規就可以罰最少3萬，最重可以罰到30萬元，民眾千萬不要投個票荷包大失血；另外這次選戰一堆候選人都有發飄帶、徽章等應援小物，投票日當天千萬不可佩戴去投票！違規不退者可處2年以下有期徒刑或罰金。以下是常見的11項違規及罰則，請選民千萬要詳讀：
一、未關手機攜帶入場：3萬至30萬元罰鍰
二、攝影刺探他人圈選內容：5年以下徒刑，併科50萬元以下罰金
三、圈選後將內容出示他人：2年以下徒刑、拘役或20萬元以下罰金
四、故意撕毀領得的票：5000元至5萬元罰鍰
六、把選票以外的物品投入票匭：5000元至5萬元罰鍰
七、投票期間穿戴競選標示、不服制止：依法令退出；經令退出仍不退出，可處2年以下有期徒刑或罰金
八、喧嚷或干擾勸誘、不服制止：依法令退出；拒不退出可能處2年以下徒刑等
九、攜帶武器或危險物品：依法令退出；拒不退出需承擔刑責
十、30公尺內干擾勸誘投票：符合要件時，1年以下徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金
十一、投票日以社群、LINE競選助選：一般民眾10萬至100萬元；法定特定身分20萬至200萬元罰鍰
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