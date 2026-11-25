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輝達創辦人黃仁勳在辭職11天後回任執行長，再度掀起關注，黃仁勳與中國女商人黃樂（Alice Huang）的婚外情風波與疑似中國女間諜風波，持續被美媒追擊。美媒《紐約時報》再度披露黃樂的身世，勾勒她的成長背景以及商業人脈構成。根據《紐約時報》週二（24日）報導，黃樂出生於湖南省楠竹山鎮的「愛國五村」，這個村莊一排排外觀一致的四層樓黃色公寓，她的父親在楠竹山鎮一座大兵工廠擔任職員；這座兵工廠群同樣有個「國營282廠」的編號。隸屬中國兵器工業集團旗下江南工業集團，從手榴彈到導引飛彈零件，這裡無所不造；在中國蘇聯式的計畫經濟體制下，當地居民的生活全都圍繞著它運轉。紐時指出，黃樂自童年時期起，生活便被中國國防體系所包圍。她就讀的是一所軍工廠職工子弟學校，學生家長皆任職於一家國營企業旗下的兵工廠，而該國企曾多次遭到美國政府制裁。當地居委會幹部稱，黃樂在當地學校就讀時成績不錯，但非班上最頂尖的學生。鄰近湘潭市一所護校正在就讀的學生表示，有老師曾提到黃樂是該校畢業生。黃樂在該地求學畢業後，離開小鎮生活，2006年，她赴香港浸會大學攻讀傳播管理碩士學位。該學程當時剛成立，吸引了許多中國大陸學生；一位前教授回憶，這些學生前來香港往往抱持著求學以外的目的，因香港擁有開放的網路與便利的出入境條件，是通往世界的門戶。報導引述一名同班同學說法宣稱，黃樂經常身穿名牌服飾，與多數穿著牛仔褲和T恤的學生形成鮮明對比，她經常翹課，許多同學都懷疑她之所以能留在學校，全靠在中國的人脈關係。黃樂畢業後前往北京、上海等大城市尋找更好的機會，2010年，她與姊姊黃瑜（Huang Yu，音譯）在北京一座會員制高爾夫球場內的建築地址註冊了一家公司。中國企業工商登記資料顯示，當時已屆退休年齡的父親黃國斌（Huang Guobin，音譯）掛名該公司監事。這座高爾夫球場是政府官員與試圖巴結他們的商人聚集地。據中國媒體報導，球場餐廳供應魚翅，主廚曾任職於中國領導人接待外國元首的深宅大院（釣魚台國賓館／中南海一帶）；一名民航局高官便曾因在此接受超過50次免費打球招待而受罰。目前尚不清楚黃家這家公司的具體業務，該公司2012年申報的營收僅約4,500美元。2014年，愛麗絲將名下股份轉讓給了姊姊。2010年代中期，黃樂已立足上海。在商務場合中，她常將知名金融人士康偉介紹為自己的丈夫。根據企業申報文件及數據平台WireScreen的紀錄，兩人聯手投資了一個所有權、股東與聯絡資訊高度重疊的企業網絡。她與中國最精明、政商關係最深厚的一批金融家並肩投資。香港交易所的一份文件，她曾透過一家加勒比海空殼公司，在中國一家醫療器材製造商公開募股前進行投資；其他投資人還包括由當時擔任中國國務院副總理兼中共中央政治局委員劉鶴之子所創立的基金。黃樂最初持有一家關鍵控股公司的股權，2017年她再次將股份轉讓給了姊姊。新冠疫情期間，黃樂與康偉在地方政府支持下協助開發了一座數據中心，這項工程使她成為中國國安部門眼中具有利用價值的接觸對象。該專案名為「長三角人工智慧運算中心」，落成後配備輝達晶片並對外出租算力。這座數據中心與一家專責採購輝達伺服器並出租算力的公司「世紀利通」（Century Litong），很快成為晶片供應鏈中的關鍵一環。晶片算力隨之流入與中國軍工企業（如中國國有航太與國防巨頭中國航空工業集團），以及與解放軍有關聯的人工智慧實驗室相連的企業網。隨著疫情後各國邊境重開，這對伴侶將目光投向海外。2022年，輝達銷售團隊將黃樂引薦給中國科技巨頭阿里巴巴。她與康偉隨即開始向投資人遊說一項計畫：採購輝達晶片、將其部署在東南亞，再把人工智慧算力出售給中國企業。2023年，黃樂利用一家英屬維京群島公司，收購了遊戲公司第七大道（7Road）旗下的新加坡子公司，並將其更名為Megaspeed。該公司隨後成為採購輝達先進晶片的重要企業，累計採購金額達數十億美元。黃樂一夕暴紅的消息，也傳回了楠竹山鎮。一名商家告訴紐時稱，當地人私下都在悄悄談論這則新聞。儘管相關報導並未遭到全面封殺，這個話題依然相當敏感。但有部分居民相當佩服黃樂，認為當地經濟不景氣，能闖出名號致富很了不起。