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彰檢選偵破百件「已押8人」 謝典霖、江熊一楓看守所名單曝

彰化縣芬園鄉一名許姓鄉民代表候選人涉以每票1,000元現金買票，檢方拘提候選人夫妻檔到案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見，法院裁定候選人的丈夫收押禁見、候選人則以20萬元交保。截至目前為止，彰檢針對九合一選舉已分「選偵案」102件、執行搜索84處，向法院聲押獲准共8人，其中包含議長謝典霖在內共有3名候選人；另前民進黨籍縣議員江熊一楓，則因先前的助理費案延押中。彰化地檢署調查指出，許姓鄉代候選人涉於11月14日在芬園鄉大彰路一帶，與同樣姓許的丈夫聯手向選民發放每人1,000元現金賄選。檢察官昨日指揮彰化縣警察局彰化分局及彰化縣調查站人員，一口氣通知30多名選民到案查證是否收受賄款，並持搜索票前往候選人住處搜索，將夫妻兩人拘提到案說明。檢方訊後認定夫妻倆涉犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見。彰化地院審理後，裁定許姓丈夫羈押禁見，許姓候選人則以20萬元交保候傳，其餘到案選民訊後請回。根據彰化地檢署最新統計，本屆九合一選舉迄今已分案「選偵案」102件、「選他案」401件，指揮執行搜索84處，向法院聲請羈押獲准8人、諭令具保40人。目前已偵結起訴的現金買票、禮品買票及「搓圓仔湯」案件各有1件，檢方也強硬宣示，若遭起訴的候選人最終當選，地檢署將依法提起當選無效之訴，全力維護選舉公平性。盤點目前因涉案遭羈押在看守所的候選人名單，除了國民黨籍議長謝典霖、國民黨提名線西鄉長候選人黃漢皇之外，還有無黨籍的秀水鄉代候選人蘇浚豐。此外，涉嫌詐領助理費的前民進黨縣議員江熊一楓，自去年底遭裁定羈押禁見延押至今，因遭縣黨部停權處分，本次選舉改以無黨籍身分在獄中參選。