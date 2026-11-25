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明去台南、嘉義站台 趙少康：選到最後一定會贏

2026年縣市長大選於本週六登場，而先前資深媒體人趙少康因專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋，遭藍營人士批評，甚至有國民黨中央委員提案，發起連署請國民黨考紀會開除趙少康黨籍。今（25）日出席活動時，被問到是否會為台北輔選，他則說，台北已經很多次了，「我覺得中南部可能比較需要我。」縣市長選戰進入倒數階段，今日許多候選人進行大車掃。而趙少康今受邀出席新光醫院院長交接典禮。被問到此次縣市長選舉，有輔選人士認為，即便國民黨主席鄭麗文稱自己是配角，但若國民黨選不好，「她就是敗選的主角。」趙少康則說，現在選舉尚未有結果，「先不要講敗選的問題」。他認為好好努力，還有三天可以衝，「沒有什麼敗選的道理。」趙少康提到，國民黨候選人都相當優秀，「選到最後一定會贏」，但選舉的時候中央、候選人都要努力、互相配合，剩下三天時間，「我覺得目前看起來機會還不錯。」但被問及會不會去輔選，趙少康表示，明天就要去台南、嘉義站台。台北的部分，他強調「已經很多次了」，也有幫忙議員等，「我覺得中南部可能比較需要我」。趙少康也透露，昨天駕車在中山區，碰巧遇到台北市長蔣萬安的車隊在雨中車掃，也有向他揮手，但似乎受到下雨影響，不確定是否有看到。他強調，最後大家一起努力，因為選舉到最後一刻，都可能會有突發事件，很多時候都要堅持到最後一刻。