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▲蔡天鳳案件被起訴的是前夫鄺港智（左起），還有前公公鄺球以及前大伯鄺港傑。（圖／翻攝自香港01）

香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭前夫家鄺氏父子3人殺害並肢解的慘案近日於香港高等法院續審，案情發展越來越離奇。第三被告、前夫鄺港智在庭上自辯時驚爆，兩人離婚後直到2023年仍維持性關係，且蔡天鳳現任丈夫譚方駿不但知情未反對，更曾主動提議「3個人一齊」同居，讓這段複雜的感情關係成為庭審焦點。據《香港01》報導，鄺港智出庭接受辯方律師盤問時坦言，蔡天鳳是他的初戀，兩人雖於2015年正式離婚，但私下依然保持親密往來，直到2023年遇害前夕才中斷。被問及蔡天鳳現任丈夫譚方駿（Christopher）是否知情時，鄺港智回答「」，並強調譚方駿從未反對，甚至一直抱有「3個人一起生活」的想法。面對律師質疑該家庭相處模式相當奇怪，鄺港智在庭上表示認同，認為自己處在一段複雜的關係裡，但他嚴正否認自己與譚方駿是性伴侶，僅以「好像一家人」形容彼此關係。庭審期間，鄺港智也揭露3人過去的特殊淵源。他表示自己與譚方駿自幼便是同學，蔡天鳳也是透過他才結識譚方駿。鄺港智更在自辯時驚曝，譚方駿當年對自己頻頻示好，直言「」，甚至透露對方曾買米線向他示愛，過去他居住在黃埔花園時，譚方駿每天都會前來探訪，而蔡天鳳之所以在2016年與譚方駿結婚，主要是因為譚家希望有小孩，蔡天鳳考量經濟條件，也同意與他再婚。此外，鄺港智提到多年前因涉入竊盜案逃亡至海南期間，蔡天鳳與譚方駿曾多次前往探望，3人甚至有過同床經歷。而面對律師追問他與蔡天鳳長期爭吵卻仍能維持親密關係，他則稱雙方已習慣這種溝通模式，並堅決否認自己因情緒失控殺害死者。回顧這起震驚華人社會的蔡天鳳分屍案，3名被告分別為32歲無業前夫鄺港智、35歲任職司機的前大伯鄺港傑，以及69歲退休前公公鄺球。3人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21日至23日間阻止合法埋葬屍體。根據法官向陪審團說明的案件進度，3名被告目前均否認謀殺罪，但已全數承認一項阻止合法埋葬屍體罪。庭上亦提及鄺家過往的經濟與家庭狀況。蔡天鳳18歲懷孕後中斷學業與鄺港智結婚並育有一對子女，但鄺港智婚後無穩定收入，鄺家日常開銷長期仰賴女方家庭資助。後來鄺港智因竊盜案被捕，當時仍在美國求學、尚未畢業的兄長鄺港傑，甚至得先賣掉當地的BMW轎車趕回香港照顧家庭與兩名姪子女，鄺港智在庭上也認同哥哥「把家庭放在第一位」。目前全案仍在持續審理中。