YouTube手機版介面又悄悄改版，繼日前調整底部導覽列後，近期有用戶發現，YouTube影片播放畫面右下角多了一顆「靜音按鈕」，只要輕點一下，就能快速關閉影片聲音，不必再透過手機音量鍵調整。原本應該是更便利的設計，卻因按鈕位置太靠近影片進度條，引發不少網友抱怨，甚至有人只是想快轉影片，卻接連誤觸靜音鍵5次。
根據外媒報導，YouTube近期陸續調整手機版App的影片播放介面，在原本的全螢幕切換按鈕旁，新增一個喇叭圖示，讓用戶在直向觀看或橫向全螢幕播放影片時，都能一鍵靜音，再點擊一次即可恢復聲音，且不會影響手機原本的音量設定。目前已有部分iPhone及Android手機用戶發現新介面。
新設計惹民怨，想快轉卻頻頻誤觸
不過，這項看似貼心的設計，卻未獲得所有用戶認同，國外社群平台Reddit上已有網友反映，由於新增的靜音按鈕與影片進度條距離太近，滑動進度條或快轉影片時，很容易不小心按到靜音鍵。還有網友抱怨，短時間內就連續誤觸5次，質疑YouTube為何要在原本就能透過手機音量鍵控制聲音的情況下，再增加一顆按鈕。
更新YouTube也不一定有，疑似採分批開放
值得注意的是，新增的靜音按鈕並非所有用戶都能使用，有網友實測，即使不同裝置安裝相同版本的YouTube App，也不一定會出現新按鈕。外媒推測，YouTube可能透過伺服器端進行分批測試，因此即使將App更新至最新版本，也未必能立即體驗新功能。YouTube近年頻繁調整手機版操作介面，每次改版都考驗用戶的使用習慣。如今新增靜音按鈕，雖然讓影音播放操作多了一種選擇，卻也因按鈕配置引發反彈。
盤點近期最讓網友頭痛的改動
全螢幕控制列太擁擠：部分測試版會把「鎖定螢幕」或「播放上一部／下一部」的切換鍵，塞在角落或進度條附近，結果大家想拉時間軸快轉時，手指一滑反而狂按到切歌。
底部導覽列大搬風：原本按習慣的「訂閱內容」、「個人中心」旁突然被塞入新捷徑，壓縮到原本的點擊空間，憑肌肉記憶操作的下場就是頻頻開錯頁面。
標題下方塞滿功能標籤：影片資訊欄附近若多出AI摘要、互動問答或商品推薦標籤，只要往下滑準備看留言區，大拇指一不小心就會直接點開視窗。
迷你播放器變「懸浮窗」：縮小影片後變成可自由拖曳的小方塊，但右上角的「X」關閉鍵小到不行，想關掉影片反而一直點回全螢幕播放。
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不過，這項看似貼心的設計，卻未獲得所有用戶認同，國外社群平台Reddit上已有網友反映，由於新增的靜音按鈕與影片進度條距離太近，滑動進度條或快轉影片時，很容易不小心按到靜音鍵。還有網友抱怨，短時間內就連續誤觸5次，質疑YouTube為何要在原本就能透過手機音量鍵控制聲音的情況下，再增加一顆按鈕。
更新YouTube也不一定有，疑似採分批開放
值得注意的是，新增的靜音按鈕並非所有用戶都能使用，有網友實測，即使不同裝置安裝相同版本的YouTube App，也不一定會出現新按鈕。外媒推測，YouTube可能透過伺服器端進行分批測試，因此即使將App更新至最新版本，也未必能立即體驗新功能。YouTube近年頻繁調整手機版操作介面，每次改版都考驗用戶的使用習慣。如今新增靜音按鈕，雖然讓影音播放操作多了一種選擇，卻也因按鈕配置引發反彈。
盤點近期最讓網友頭痛的改動
全螢幕控制列太擁擠：部分測試版會把「鎖定螢幕」或「播放上一部／下一部」的切換鍵，塞在角落或進度條附近，結果大家想拉時間軸快轉時，手指一滑反而狂按到切歌。
底部導覽列大搬風：原本按習慣的「訂閱內容」、「個人中心」旁突然被塞入新捷徑，壓縮到原本的點擊空間，憑肌肉記憶操作的下場就是頻頻開錯頁面。
標題下方塞滿功能標籤：影片資訊欄附近若多出AI摘要、互動問答或商品推薦標籤，只要往下滑準備看留言區，大拇指一不小心就會直接點開視窗。
迷你播放器變「懸浮窗」：縮小影片後變成可自由拖曳的小方塊，但右上角的「X」關閉鍵小到不行，想關掉影片反而一直點回全螢幕播放。
when did this mute button launch
by u/bryshigh in youtube