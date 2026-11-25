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民進黨台北市長候選人沈伯洋被翻出，過去曾批評「台北是一個沒救的地方，水準真的太低了」，昨天他說疑惑大家關心他10幾年前的發文跟留言，改口「我不會覺得台北真的沒救啦，我覺得沒救的可能就是我年輕的嘴巴而已」。台北市長蔣萬安今（25）日則說，很高興沈伯洋改變想法，一起擁抱台北的美好。2014年連勝文黨內初選贏了丁守中後，在一個活動中說要給太陽花學運違法衝撞者一個教訓，當時沈伯洋稱「講這種話，然後台北市還是會投他，這就是為什麼台北是一個沒救的地方，水準真的太低了」蔣萬安今說，台北是一個多元、包容、充滿希望，還有活力的城市，台北市民也是一樣。另外針對沈伯洋的民主實驗室曾獲得美國金融大亨索羅斯補助，蔣萬安說，索羅斯在世界各地，尤其亞洲是個爭議性人物，沈伯洋為何會想去申請他的金援，以及現在、未來還是不是會繼續聯繫，這才是市民朋友真正關心，而且很擔心的事情。不過沈伯洋回應稱，理事長是無給職，沒有一分一毫進到口袋，「就像我自己曾經申請過台北市政府的經費一樣。我不會是美國的人、英國的人，但11月28日之後，我會是台北市長」。蔣萬安說，他還是比較傾向謙卑的面對民主政治，持續一步一腳印，爭取市民的認同跟支持。