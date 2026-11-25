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歌手田馥甄（Hebe）《要去什麼地方》2026台北小巨蛋演唱會官方周邊商品正式開賣，最近她都會在IG開直播和粉絲聊天，還化身「帶貨主播」親自介紹各款周邊，不料在展示周邊托特包時，因為線上粉絲不斷湧入留言敲碗「再看一次」，讓她忍不住在鏡頭前崩潰大喊，「到底要看幾次！」超真實又逗趣的反應笑翻大批網友。田馥甄直播風格輕鬆有趣，除了閒聊之外，她也化身帶貨主播，認真介紹演唱會的周邊商品，每個托特包都拿起來試背，衣服除了展示之外，有粉絲要她「穿一下」她也會穿給大家看，只是因為直播每隔幾分鐘就會有新的觀眾加入，不少人喊話想再看一次大包包，最後田馥甄崩潰，「到底要看幾次啊！太多次了，你們根本就是故意的吧，你們在整我！我要回家睡覺了啦。」但是一邊抱怨，田馥甄還是拿起大包包，不只展示還示範如何搭配，甚至瘋到把頭塞進大包包的背帶裡面，「就是這樣子搭配的啊，我要瘋掉啦。」把粉絲和身旁工作人員都逗樂。該片段曝光後迅速在社群引發熱烈討論，不少網友笑喊，大包包至少被田馥甄拿出來10次，「直播到發瘋境界」、「也是一枚狠人，衣服全售完」、「帶貨主播已經失去理智」、「為了賣周邊真的豁出去了」、「這表情包太經典，本來沒想買被她一鬧都想下單了」，甚至還有人一次刷了8千多元買周邊，再次見證女神親民又幽默的超高人氣。