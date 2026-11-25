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金州勇士自一哥柯瑞（Stephen Curry）於12日對戰休士頓火箭首節拉傷腹部退場後，團隊進攻就嚴重斷電，不僅近6戰狂輸5場，更寫下連續5場比賽得分未達100分的慘澹紀錄。所幸在球隊急需火力支援之際，灣區大軍接連迎來好消息。不僅後衛威廉斯（Brandon Williams）有望在明日主場迎戰沙加緬度國王的NBA盃賽事中傷癒復出，《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）也透露，柯瑞本人正在努力復健，預計最快14到21天內就能重返球場。勇士本季在0勝3敗開局後一度拉出一波8連勝高潮，但隨著柯瑞傷退，球隊戰績迅速滑落至9勝8敗、暫居西區第11名。在沒有柯瑞的這段期間，勇士進攻端顯得群龍無首，即便首輪新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）開季表現搶眼，近期也出現撞牆期。上一場勇士雖然在主場爆冷擊敗波士頓塞爾提克止住5連敗，但全隊得分甚至沒超過90分，這也是勇士10多年來首度在得分未破90分的情況下贏球。眼看攻守兩端同時失序，勇士助理教練佛格爾（Frank Vogel）與魯賓（Jacob Rubin）近期在訓練時忍不住對全隊開砲，直言球隊防守表現「糟透了」；而因腿筋輕微拉傷連續缺席6場比賽的後衛威廉斯，在受訪談到沒有柯瑞的團隊進攻時也坦白直言：「老實說，這段時間打得真的很煎熬。」數據最能反映柯瑞對勇士的重要性，本季他健康出賽的9場比賽中，場均能轟下30.6分、4.1籃板、4.3助攻與1抄截，投籃命中率高達50.3%、三分球命中率更來到驚人的45.7%，是勇士開季前11場打出8勝3敗的絕對核心。針對柯瑞的歸隊時程，《ClutchPoints》記者席格爾在節目上帶來樂觀預測：「據我了解，球團相當有信心他會在未來兩週左右歸隊，柯瑞本人也正全力推動自己盡快復出，因為他非常清楚球隊現在有多需要他。我認為我們大概在14到21天內就能看到柯瑞重返賽場。」總教練柯爾（Steve Kerr）也證實威廉斯預計會在明日對陣國王的比賽回歸，盼能先替瀕臨熄火的勇士後場注入一劑強心針。