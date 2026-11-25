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服務業營收僅成長0.7% 台經院：11月就會再上來

台經院今（25）日10月景氣動向調查，製造業及服務業雙雙下滑，營建業則是成長0.07點。台經院也提到，雖然民主黨上任後讓廠商對未來充滿不確定性，但認為AI資料中心不會說停就停，預估會等到2028年後才會出現效果。將上述製造業對當月及未來半年景氣看法比率之調查結果，經過本院模型試算後，2026年10月製造業營業氣候測驗點為98.94點，較9月修正後之101.79點減少2.85點。據統計，10月製造業營業氣候測驗點為98.94點，較9月修正後之101.79點減少2.85點； 10月服務業營業氣候測驗點為90.13點，較9月修正後之92.22點減少2.09點，呈現連續四個月下滑態勢；營建業2026年10月營業氣候測驗點為109.39點，較9月修正後之109.32點上揚0.07點。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，廠商目前對於未來看法還是充滿不確定性，因為美國期中選舉民主黨大勝，明年1月薪議員上任將會帶來新變化，因此採取保守態度的人較多。製造業部份，他表示資通信產品受惠於蘋果手機新品有拿出好表現，前3季都是由AI帶頭，第4季就是Apple。他也強調，外界擔心AI資料中心會因為民主黨接下參眾議院後就停擺，但認為不會說停就停，認為已經核准的建設還是會持續開發，已經下單的設備明年陸續到貨，真正影響是在2028年以後，認為製造業營業測驗點下探2.85點，主要是移動平均所致。服務業下探主要受到金融市場波動影響，然而經濟部昨日公布零售業、餐飲業營收表現均觸及到前一個月預估的下緣，餐飲業更是僅成長0.7%，險些翻黑。對此，台經院長張建一說，零售業成長 5.2%，距離當時預估的5.4%差距不大，還算可以接受。至於餐飲業僅漲0.7%，他認為這與餐飲業調漲價格有關，再加上去年中秋節落點與現在不同，預估11月就會再上來。而在營建業部分，台經院產經資料庫總監劉佩真說，營業測驗點已經連續兩個月上揚。其中，不動產方面，央行在9月進行鬆綁，以及10月進入傳統交屋旺季，業者對於未來半年預期已經出現好轉。其中，商用不動產應會是明年亮點，主要仰賴科技業自用買盤，集中在廠辦、辦公室。