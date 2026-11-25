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▲Tesla Cybercab採雙座與蝴蝶門設計，車室徹底取消傳統方向盤、電門與煞車踏板，專為無人駕駛計程車服務打造。（圖／美聯社／達志影像）

▲Tesla Cybercab採雙座極簡座艙設計，徹底移除傳統方向盤與電門、煞車踏板，全車行駛交由自動駕駛系統操作，將於12月4日起展開全台巡展。（圖／截自朝日新聞）

電動車迷準備朝聖！台灣特斯拉今（25）日正式預告，旗下備受矚目的無人駕駛計程車「Cybercab」將於12月4日起展開全台巡展，這也是該款徹底取消方向盤與踏板的純電自駕新車首度登台亮相！《NOWNEWS》整理Cybercab巡展消息、車款設計亮點與海外百萬有找售價一次看。台灣特斯拉（Tesla）今（25）日發出預告，宣布全球關注的無人駕駛計程車「Cybercab」將於12月4日起正式展開全台巡展。由於這次也是Cybercab首度在台公開亮相，外界高度關注究竟僅為靜態賞車巡迴，或是有進一步的在台市場布局，詳細巡展場次與開放參觀時間仍有待台灣特斯拉後續公布。與目前市售的Model 3、Model Y等乘用車不同，Cybercab從研發之初便鎖定無人駕駛計程車（Robotaxi）用途打造，全車採雙座設定並搭配蝴蝶門與前衛流線外型，最大亮點在於徹底取消傳統方向盤、電門與煞車踏板，改由21吋中央觸控螢幕提供乘車資訊，車室空間完全以乘客搭乘體驗為核心。在價格與市場進度方面，特斯拉日前已在美國針對特定受邀客戶開放個人訂購Cybercab，未稅售價為2萬9,990美元（折合新台幣約96萬至98萬元），主打「百萬有找」親民門檻；不過購車僅包含首月免費使用，後續車主每月仍須另行支付299美元的自動駕駛功能訂閱費用，預計最快今年12月起於美國德州展開首批交付。