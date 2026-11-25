我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新北市長候選人李四川妻子昨前往板橋國慶黃昏市場掃街拜票，現場一名身穿競選團隊背心的人員，竟公開高喊「不要選月經的女人，每天有情緒」。對此，民進黨發言人吳崢今（25）日嚴正譴責此歧視女性之言論，強調生理上的差異不應成為否定女性參政及治理能力的理由，如此荒謬的性別偏見，根本不應出現在台灣的民主選舉中。吳崢指出，事後林國春及李四川競辦皆將責任推給志工，強調相關言論屬個人行為，林國春甚至將如此赤裸的性別歧視輕描淡寫為「令人不太舒適」的言論，絲毫未能正視問題的嚴重性。他質疑，助選人員在公開場合公然羞辱女性，競選團隊卻急於切割、淡化爭議，難道一句「個人行為」就能撇清所有責任？吳崢表示，上個月國民黨候選人蘇清泉才因公開稱周春米沒有小孩、不懂育兒的辛苦，引發性別歧視爭議，如今新北的助選場合又出現以月經否定女性治理能力的言論。他說，短短一個月內，從生育到月經，都能成為國民黨選舉攻擊女性的素材，凸顯國民黨內性別平權意識的嚴重缺失，女性的婚姻、生育狀況及生理特徵，從來就與參政資格及治理能力無關。吳崢強調，性別平權是台灣民主社會的基本價值，絕不容許任何政黨為了選舉利益而任意踐踏，國民黨一再利用性別偏見貶抑女性候選人，甚至連女性最基本的生理現象都能拿來羞辱，選舉選到如此毫無格調，令人不齒。