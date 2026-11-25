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二審賠償金大幅提高 楊爸楊媽：這是我們的勝利嗎？

為何堅持上訴？楊爸楊媽：要的從來不是金額高低

心繫無法自理的女兒 「承勳不在了，誰來替他承擔責任？」

聞兩名被告聽判「面無表情」 喊話：沒有悔悟就沒有寬恕

震驚社會的新北市國中生割頸案，郭姓乾哥、林姓乾妹分別遭判處有期徒刑12年、11年定讞，民事求償部分，一審判郭、林兩家須連帶賠償938萬餘元，高等法院今（25）日二審宣判，改判須連帶賠償1782萬元，全案仍可上訴。對此，被害少年楊承勳的父母今日發出聲明直言，判決書上的金額，只是一個永遠都無法完全實現的數字，「我們要的，從來不是金額的高低，而是公平、正義是否能實現！」楊爸、楊媽表示，在地方法院民事判決過後14個月，今天終於迎來高院二審判決，由於目前還沒看到完整判決書，尚無法就合議庭的判決理由表達意見，但願意就此次判決結果，向所有關心楊承勳事件的朋友說明，為何堅持要打這場官司。「這次判決的結果，法院判得比一審高，這是我們的勝利嗎？我不覺得。」楊爸、楊媽指出，其實心中都很清楚，判決書上的金額，只是一個永遠都無法完全實現的數字，兩名被告及其家長完全沒有賠償的誠意。楊爸、楊媽透露，男生被告的律師不只一次在法庭上表示，他們家毫無還款能力，所以不是不和解，而是沒錢和解；女生被告則說，她們全家願意每個月賠償1萬元。但在新北市，個人基本消費都要3萬元了，「每個月賠償我們一萬元，是施捨？還是扶貧？」按照這樣的賠償方式，再過100年都賠償不完。楊爸、楊媽表示，明明知道不論法院判得高或低，都不可能拿到那些錢，那些數字一點意義也沒有，但為何在一審判決後仍要提起上訴？因為他們要的，從來不是金額的高低，而是公平、正義是否能實現。楊爸、楊媽直言，殺人償命本來就是天經地義的事，兩名被告因為未成年，沒辦法判處死刑，那麼國家就應該強制他們用餘生懺悔、贖罪，償還犯罪所付出的代價。楊爸、楊媽提到，在一審時提出的訴求之一，就是要求被告及其家長賠償承勳姊姊的扶養費。雖然在一般情況下，法院不認為對於旁系血親有扶養義務，但他們的家庭不同，姊姊是一名沒有生活自理能力的弱勢者，平時都必須仰賴父母照顧。「等到我們離世以後，誰來照顧她？承勳不在了，誰來替他承擔責任？」楊爸、楊媽強調，造成這種結果的始作俑者，一定得負起責任，這才符合社會的公平正義。楊爸、楊媽表示，目前還不知道二審提高賠償金的理由，是否因為正視了他們發自心底的呼籲，而作出合情合理的判決，若是如此，他們非常感激，也希望法院這樣的見解，能成為往後類似判決的先例。楊爸、楊媽也提到，聽聞法院今日宣判時，直接讓兩名被告透過視訊方式聽取判決結果，但據說兩名被告「面無表情」。他們強調，被告應該要悔過、懺悔自己的行為造成一條人命的喪失，以及一個家庭的破碎。楊爸、楊媽呼籲，如果兩名被告至今仍未能反省自己犯下多麼不可饒恕的罪過，矯正機構千萬不能讓他們輕易假釋，「沒有悔悟，就沒有寬恕」。楊爸、楊媽最後強調，再多的賠償，也填補不了失去愛子的傷痛，被告有沒有能力賠償，也不是他們關切的重點，而是希望讓社會大眾知道，正義公理的價值必須有一個衡量的標準。「所以，加害人對我們全家造成的損害，必須明碼實價！這就是我們堅持這場訴訟的原因！謝謝法院聽到了我們的訴求。」