台灣好市多（Costco）黑色星期五（Black Friday）購物節盛大登場，活動至12月6日為期14天將推出超過700項優惠商品，首日就吸引大票會員到場搶購。但好市多黑五期間出現一堆奧客行徑，近日有民眾拍下貨架慘況，發現賣場不少商品外包裝遭人拆毀，就連柳橙汁也被拆開後亂丟，結帳排隊區也有許多被遺棄的商品，讓眾人痛批「好市多黑五並不是10元特賣會」，讓好市多員工累到哀號「直接哭出來！」
好市多黑五跑出一堆奧客！會員轟素質差「賣場像被炸過」：店員心累想哭
一名好市多會員在Threads貼出數段影片，畫面中可見好市多賣場貨架，但棧板上留下許多外包裝已被破壞的產品，不只盒裝產品被拆開，商品也被亂丟像被炸過，就連一組販售的柳橙汁，也被奧客拆開棄置在貨架上，讓後續想買的顧客無從下手，忍不住砲轟「好市多黑五並不是10元特賣會，部份台灣人素質都這麼差嗎？都要把東西拆成這樣，店員肯定看了超心累的！」
貼文曝光後，馬上引來會員們共鳴，「好誇張！到底是為什麼要翻成這樣…真自私」、「我還看過拆了結果自己拿沒拆的買，傻眼耶」、「不買為什麼要亂拆，一個商品還拆好幾箱是幹嘛？真的很沒水準」、「平時就有一些沒水準的，黑色購物他們都一起報到了」；甚至釣出店員哀號「謝謝您發聲..上凌晨12點的員工直接哭出來」。
好市多奧客不只亂翻！「不要的商品亂丟結帳區」超傻眼
除此之外，留言中還點出其他奧客行徑，除了不斷翻找、拆開商品包裝外，部分人還將不想購買的商品直接丟在結帳區附近，讓目擊者無奈直呼「昨天在結帳排隊區附近有很多商品被棄置在各類商品旁邊，沒想好要購買就不要拿，拿了就是去結帳！反悔也不是不行，就是給！我！拿！回！去！放！不要這麼沒水準」。
好市多黑色購物節期間人潮洶湧，但也屢傳許多爭議行為，像是推車隨意停放擋道、不注意周遭環境與他人動線，或在結帳區臨時反悔卻將商品隨手亂放，增加員工整理負擔，也有顧客隨意拆包裝與外盒，檢查內容物才決定是否購買，導致其他消費者困擾。
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一名好市多會員在Threads貼出數段影片，畫面中可見好市多賣場貨架，但棧板上留下許多外包裝已被破壞的產品，不只盒裝產品被拆開，商品也被亂丟像被炸過，就連一組販售的柳橙汁，也被奧客拆開棄置在貨架上，讓後續想買的顧客無從下手，忍不住砲轟「好市多黑五並不是10元特賣會，部份台灣人素質都這麼差嗎？都要把東西拆成這樣，店員肯定看了超心累的！」
好市多奧客不只亂翻！「不要的商品亂丟結帳區」超傻眼
除此之外，留言中還點出其他奧客行徑，除了不斷翻找、拆開商品包裝外，部分人還將不想購買的商品直接丟在結帳區附近，讓目擊者無奈直呼「昨天在結帳排隊區附近有很多商品被棄置在各類商品旁邊，沒想好要購買就不要拿，拿了就是去結帳！反悔也不是不行，就是給！我！拿！回！去！放！不要這麼沒水準」。
好市多黑色購物節期間人潮洶湧，但也屢傳許多爭議行為，像是推車隨意停放擋道、不注意周遭環境與他人動線，或在結帳區臨時反悔卻將商品隨手亂放，增加員工整理負擔，也有顧客隨意拆包裝與外盒，檢查內容物才決定是否購買，導致其他消費者困擾。