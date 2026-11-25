我是廣告 請繼續往下閱讀

好市多黑五跑出一堆奧客！會員轟素質差「賣場像被炸過」：店員心累想哭

但棧板上留下許多外包裝已被破壞的產品，不只盒裝產品被拆開，商品也被亂丟像被炸過，就連一組販售的柳橙汁，也被奧客拆開棄置在貨架上，讓後續想買的顧客無從下手

▲好市多黑五湧入大量人潮，但有民眾直擊貨架留下許多外包裝已被破壞的產品。（圖／翻攝Threads）

▲就連一組販售的柳橙汁，也被奧客拆開丟在貨架上，讓後續想買的顧客無從下手。（圖／翻攝Threads）

好市多奧客不只亂翻！「不要的商品亂丟結帳區」超傻眼

除了不斷翻找、拆開商品包裝外，部分人還將不想購買的商品直接丟在結帳區附近

▲好市多黑色購物節11月23日開跑，黑鑽會員上午7點半可搶先入場，吸引不少民眾提早到場等候。（圖／記者周淑萍攝）

台灣好市多（Costco）黑色星期五（Black Friday）購物節盛大登場，活動至12月6日為期14天將推出超過700項優惠商品，首日就吸引大票會員到場搶購。一名好市多會員在Threads貼出數段影片，畫面中可見好市多賣場貨架，，忍不住砲轟「好市多黑五並不是10元特賣會，部份台灣人素質都這麼差嗎？都要把東西拆成這樣，店員肯定看了超心累的！」貼文曝光後，馬上引來會員們共鳴，「好誇張！到底是為什麼要翻成這樣…真自私」、「我還看過拆了結果自己拿沒拆的買，傻眼耶」、「不買為什麼要亂拆，一個商品還拆好幾箱是幹嘛？真的很沒水準」、「平時就有一些沒水準的，黑色購物他們都一起報到了」；除此之外，留言中還點出其他奧客行徑，，讓目擊者無奈直呼「昨天在結帳排隊區附近有很多商品被棄置在各類商品旁邊，沒想好要購買就不要拿，拿了就是去結帳！反悔也不是不行，就是給！我！拿！回！去！放！不要這麼沒水準」。好市多黑色購物節期間人潮洶湧，但也屢傳許多爭議行為，像是推車隨意停放擋道、不注意周遭環境與他人動線，或在結帳區臨時反悔卻將商品隨手亂放，增加員工整理負擔，也有顧客隨意拆包裝與外盒，檢查內容物才決定是否購買，導致其他消費者困擾。