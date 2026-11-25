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龍科三期卡關2個月 許宇甄揭中央四大爭議

還原龍科三期協調過程 呂玉玲：台積電從未離開龍潭

牛煦庭揭2022年會議紀錄 質疑民進黨政治操作台積電

行政院長卓榮泰日前赴桃園替民進黨桃園市長候選人黃世杰站台，批評桃園市政「停滯三年」。國民黨立法院黨團今（25）日召開記者會，列舉龍科三期、可負擔住宅、鐵路地下化等建設的行政審查時間，痛批中央對桃園「三管五卡」。國民黨團書記長許宇甄要求卓榮泰立即回行政院上班，在選前核定龍科三期及可負擔住宅，並針對普發現金2萬元是否副署明確表態。許宇甄表示，桃園市長張善政日前以一句「造勢有時間來，公文沒時間批」回擊卓榮泰。她指出，2022年民進黨草率宣布龍科三期計畫，當時九成土地為私有地，卻未與地方充分溝通，險讓計畫破局。張善政團隊歷經逾百次會議，將開發腹地由約90公頃增加至105公頃，核定公文今年9月送進行政院，至今仍未獲核定。許宇甄指出，桃園市府推動可負擔住宅，盼讓年輕人以市價五、六折購屋，相關自治條例今年5月29日經市議會不分黨派三讀通過，當天即報請行政院核定，至今已卡關181天；桃園鐵路地下化修正計畫，扣除國發會審查時間，行政院也歷經358天才核定，期間增加的營建成本究竟由誰負擔？此外，許宇甄表示，立法院上週已三讀通過普發現金2萬元，過去已十度不副署的卓榮泰，應在選前明確表態是否副署。她強調，行政院不是民進黨競選總部，要求卓榮泰儘速核定桃園建設，並要求黃世杰停止唱衰桃園，向桃園市民及張善政公開道歉。國民黨立委呂玉玲表示，2022年行政院推動龍科三期，原規劃土地面積達158.58公頃，卻未充分與地方政府及居民溝通，許多劃設範圍涉及住宅區，引發居民反彈並成立自救會。呂玉玲指出，經過多次協調，開發面積先縮減至88公頃，陸續解決住宅「先建後遷」、德龍國小遷建及補償等問題，取得納入徵收地主同意後，才增加至目前的104多公頃。此外，桃竹苗大矽谷計畫的供電問題，也歷經10次協調會及2次現勘才有初步成果。呂玉玲強調，龍科三期是科管局、市府、立委及居民歷經三年努力的成果，如今公文送進行政院已兩個月，「不核定一天，龍科三期時程就晚一天」，呼籲卓榮泰不要再抹黑造謠。國民黨團副書記長牛煦庭指出，2022年6月29日，時任桃園市長鄭文燦主持龍科三期協調會，除台積電、竹科管理局及經濟部外，出席單位竟包含「新竹市政府民政處」。他質疑，當時民進黨正運作林智堅參選桃園市長，提前公布台積電設廠消息，就是為了替林智堅鋪路。牛煦庭進一步指出，除了可負擔住宅遲未核定，攸關高樓層消防及公共安全的《公寓大廈輔導管理自治條例》，也在行政院卡關510天；桃園鐵路地下化修正計畫同樣延宕，質疑中央是否因相關建設一旦核定，就會成為張善政的政績，才遲遲不願放行。牛煦庭喊話，民進黨政府若要與立法院辯論，就到國會直球對決，何必阻擋桃園市議會通過的自治條例、市府爭取的建設，以及桃園AI產業發展的未來，呼籲中央政府自重。