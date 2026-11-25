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▲阿信將在51歲生日當天舉辦個人演唱會。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

▲記者實際體驗購票流程，真的才過1分鐘就買不到了。（圖／翻攝自拓元售票系統）

五月天主唱阿信日前宣布要在12月6日，51歲生日當天，舉辦自己的個人演唱會《ASHIN A：LIVE 阿信・創作現場》。門票今（25）日中午12點06分在拓元售票系統開賣，一推出就火速完售，讓一堆沒搶到票的歌迷超崩潰，紛紛到阿信的社群貼文留言哀號：「不到1分鐘就秒殺！真的太難搶了啦！」五月天結束25週年全球巡演後，進入休團期，但阿信本人還是活力滿滿，不僅推出單飛新歌，更宣布要舉辦個人演唱會，地點定在小巨蛋，門票分成4500、4200、3800、3200、2800、2200、1800、800元，共8種價位，比起韓星動輒5、6千元的搖滾區門票，阿信這次開出的價碼可說是相當親民，因此吸引大批五迷搶票。而今日拓元系統開賣後，記者實際體驗購票流程，整體其實十分順暢，沒有空白轉圈圈，但粉絲們搶票速度真的很快，才12點07分就顯示全數票種都賣光，可見阿信即便離開樂團單飛活動，依舊魅力驚人。阿信本人今日上午也在社群發文，分享他演唱〈香菜（芫荽）〉一曲的影片，這首歌本來是他寫給旗下女歌手琳誼的歌曲，如今拿回來自己唱，別有一番風味。阿信也喊話粉絲12月6日不見不散，粉絲則紛紛湧入哀號：「主唱大大的門票真的好難買」、「我也想跟你不見不散，可惜搶不到」、「不到1分鐘就秒殺！真的太難搶了啦！」