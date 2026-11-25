「2026新北歡樂耶誕城」於日前正式開城，演唱會將於12月12日、13日連續兩天在新北市民廣場盛大登場。今（25）日舉辦卡司記者會，包括曾沛慈、婁峻碩、陳勢安、Ozone、品冠等19組藝人接力演出，壓軸則分別為盧廣仲以及玖壹壹，陣容相當華麗。無法親臨現場的民眾也不用擔心，兩日活動將透過TVBS歡樂台、MOD「TVBS精采台」、「新北旅客」Facebook粉絲團等多個平台同步Live轉播。
新北耶誕演唱會卡司全曝光 曾沛慈、盧廣仲接力開唱
今日記者會正式公布「巨星耶誕演唱會」19組豪華卡司，首日由曾子余攜手KID（林柏昇）及朵拉（謝雨芝）共同主持，演出嘉賓包括女團GENBLUE幻藍小熊、李東軒、FEniX & X-TONE、魏嘉瑩、黃偉晉、ARKis、婁峻碩SHOU、曾沛慈等接力開唱，「三金歌王」盧廣仲擔綱壓軸。
13日陣容同樣十分華麗，由納豆與阿Ken、朵拉搭檔主持，小男孩樂團、李杰明、陳華、周予天、陳忻玥、陳勢安、Ozone及情歌王子品冠將帶來精彩演出，最後由「本土天團」玖壹壹壓軸登台，兩日集結19組實力與人氣兼具的歌手及團體，打造年末最令人期待的音樂盛典。
納豆相隔五年再接主持棒 笑喊：五年磨一劍
其中，主持人納豆相隔五年再度受邀擔任耶誕城演唱會主持人，他笑說這回可說是「五年磨一劍」，不僅早已做足功課，更準備與每組藝人好好過招，期待在舞台上激盪出不同火花。由於活動期間人潮眾多，主辦單位也建議民眾多加利用大眾運輸工具前往。
新北耶誕演唱會連兩日登場 活動直播平台一次看
無法親臨現場的民眾也不用擔心，活動將透過「TVBS歡樂台」、MOD「TVBS精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」Facebook粉絲團、「TVBS NEWS」YouTube頻道，以及「CATCHPLAY TV」同步Live實況轉播，讓全台及海外樂迷都能共襄盛舉。
新北「巨星耶誕演唱會」
➤活動時間：12月12日、12月13日
➤活動地點：新北市民廣場
➤活動卡司：
12月12日
主持人：曾子余、KID（林柏昇）、朵拉
卡司：GENBLUE幻藍小熊、李東軒、FEniX & X-TONE、魏嘉瑩、黃偉晉、ARKis、婁峻碩SHOU、曾沛慈、盧廣仲。
12月13日
主持人：納豆、阿Ken、朵拉
卡司：小男孩樂團、李杰明、陳華、周予天、陳忻玥、陳勢安、Ozone、品冠、玖壹壹。
➤轉播平台：TVBS歡樂台、MOD「TVBS精采台」、TVBS Asia（海外）、「新北旅客」Facebook粉絲團、「TVBS NEWS」YouTube頻道、CATCHPLAY TV。
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今日記者會正式公布「巨星耶誕演唱會」19組豪華卡司，首日由曾子余攜手KID（林柏昇）及朵拉（謝雨芝）共同主持，演出嘉賓包括女團GENBLUE幻藍小熊、李東軒、FEniX & X-TONE、魏嘉瑩、黃偉晉、ARKis、婁峻碩SHOU、曾沛慈等接力開唱，「三金歌王」盧廣仲擔綱壓軸。
納豆相隔五年再接主持棒 笑喊：五年磨一劍
其中，主持人納豆相隔五年再度受邀擔任耶誕城演唱會主持人，他笑說這回可說是「五年磨一劍」，不僅早已做足功課，更準備與每組藝人好好過招，期待在舞台上激盪出不同火花。由於活動期間人潮眾多，主辦單位也建議民眾多加利用大眾運輸工具前往。
新北耶誕演唱會連兩日登場 活動直播平台一次看
無法親臨現場的民眾也不用擔心，活動將透過「TVBS歡樂台」、MOD「TVBS精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」Facebook粉絲團、「TVBS NEWS」YouTube頻道，以及「CATCHPLAY TV」同步Live實況轉播，讓全台及海外樂迷都能共襄盛舉。
新北「巨星耶誕演唱會」
➤活動時間：12月12日、12月13日
➤活動地點：新北市民廣場
➤活動卡司：
12月12日
主持人：曾子余、KID（林柏昇）、朵拉
卡司：GENBLUE幻藍小熊、李東軒、FEniX & X-TONE、魏嘉瑩、黃偉晉、ARKis、婁峻碩SHOU、曾沛慈、盧廣仲。
12月13日
主持人：納豆、阿Ken、朵拉
卡司：小男孩樂團、李杰明、陳華、周予天、陳忻玥、陳勢安、Ozone、品冠、玖壹壹。
➤轉播平台：TVBS歡樂台、MOD「TVBS精采台」、TVBS Asia（海外）、「新北旅客」Facebook粉絲團、「TVBS NEWS」YouTube頻道、CATCHPLAY TV。