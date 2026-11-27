台灣哪個行業最會賺？勞保局公布115年9月最新「勞工退休金平均提繳工資」統計，19大行業中奪冠的竟不是大眾直覺認為的科技業，而是「金融及保險業」以7萬3,664元稱霸全台，墊底的「住宿及餐飲業」則僅3萬1,159元！《NOWNEWS》整理各行業薪資排行與科技業未拿第一的真相一次看。
🟡金融保險業7.3萬奪冠，住宿餐飲3.1萬墊底
根據勞保局115年9月統計，全台勞退平均提繳工資為4萬9,329元。若按19大行業分類觀察，平均提繳工資最高的前五大行業依序為「金融及保險業」（7萬3,664元）、「電力及燃氣供應業」（6萬9,539元）、「出版影音及資通訊業」（6萬9,015元）、「專業、科學及技術服務業」（5萬7,150元）及「運輸及倉儲業」（5萬6,134元）；反觀「住宿及餐飲業」僅3萬1,159元敬陪末座，其次為「農林漁牧業」（3萬5,936元）及「教育業」（3萬6,292元），榜首與榜尾相差超過4.2萬元。
🟡科技業為何沒拿第一？三大分類稀釋竹科高薪
許多民眾好奇，科技業工程師動輒年薪百萬，為何沒有拿下行業冠軍？主因是官方行業標準分類並無單一「科技業」項目，而是分散在「製造業」（全台平均5萬6,012元）、「出版影音及資通訊業」及「專業、科學及技術服務業」，受傳統製造業龐大基層人力稀釋才拉低全台平均；若單看科技重鎮地區，新竹市「製造業」平均提繳工資高達9萬0,866元、新竹縣「資通訊業」更衝上9萬3,053元，實力依然稱霸全台。
🟡逾42萬人攻頂11萬，男女均薪差逾萬元
此外，從勞保局同步公布的提繳級距人數分析，全台799萬7,404名提繳勞工中，共有42萬3,594人落在「11萬0,101元以上」最高提繳級距組別，占整體約5.3%，其中男性占30萬4,986人、女性占11萬8,608人；整體男女平均提繳工資也呈現明顯落差，男性平均為5萬4,742元、女性則為4萬4,092元，相差達1萬0,650元。
（本新聞由AI協作整合資訊製作）
資料來源：勞動部勞工保險局
📌勞退平均提繳工資常見問題 QA
Q1：勞退「平均提繳工資」等於實際月薪嗎？
不完全等於，通常會略低於實際總薪資。因為勞退提繳工資是依雇主申報的級距計算，且現行勞退月提繳工資分級表最高上限為 15 萬元（統計報告以「11萬0,101元以上」為最高級距組別），高薪族超過上限的部分不會計入，而獎金或非經常性給與也可能未全數納入。
Q2：為什麼官方統計沒有「科技業」單獨排名？
行政院主計總處的行業標準分類並無「科技業」一詞，半導體與電子製造廠歸在「製造業」，軟體與系統開發歸在「出版影音及資通訊業」，研發設計則歸在「專業、科學及技術服務業」，因此全台平均數字會被傳統製造業基層薪資拉低。
Q3：怎麼查詢雇主有沒有幫自己足額提繳勞退？
勞工可透過行動電話認證、自然人憑證或健保卡號加戶號，登入「勞保局 e 化服務系統」，即可線上查詢雇主每月申報的勞退提繳工資與個人專戶累積金額。
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根據勞保局115年9月統計，全台勞退平均提繳工資為4萬9,329元。若按19大行業分類觀察，平均提繳工資最高的前五大行業依序為「金融及保險業」（7萬3,664元）、「電力及燃氣供應業」（6萬9,539元）、「出版影音及資通訊業」（6萬9,015元）、「專業、科學及技術服務業」（5萬7,150元）及「運輸及倉儲業」（5萬6,134元）；反觀「住宿及餐飲業」僅3萬1,159元敬陪末座，其次為「農林漁牧業」（3萬5,936元）及「教育業」（3萬6,292元），榜首與榜尾相差超過4.2萬元。
|薪資排名區間
|行業別
|平均提繳工資
|與全台均薪（49,329元）比較
|高薪第 1 名
|金融及保險業
|73,664 元
|+24,335 元
|高薪第 2 名
|電力及燃氣供應業
|69,539 元
|+20,210 元
|高薪第 3 名
|出版影音及資通訊業
|69,015 元
|+19,686 元
|高薪第 4 名
|專業、科學及技術服務業
|57,150 元
|+7,821 元
|高薪第 5 名
|運輸及倉儲業
|56,134 元
|+6,805 元
|低薪倒數第 3
|教育業
|36,292 元
|-13,037 元
|低薪倒數第 2
|農林漁牧業
|35,936 元
|-13,393 元
|低薪倒數第 1
|住宿及餐飲業
|31,159 元
|-18,170 元
許多民眾好奇，科技業工程師動輒年薪百萬，為何沒有拿下行業冠軍？主因是官方行業標準分類並無單一「科技業」項目，而是分散在「製造業」（全台平均5萬6,012元）、「出版影音及資通訊業」及「專業、科學及技術服務業」，受傳統製造業龐大基層人力稀釋才拉低全台平均；若單看科技重鎮地區，新竹市「製造業」平均提繳工資高達9萬0,866元、新竹縣「資通訊業」更衝上9萬3,053元，實力依然稱霸全台。
🟡逾42萬人攻頂11萬，男女均薪差逾萬元
此外，從勞保局同步公布的提繳級距人數分析，全台799萬7,404名提繳勞工中，共有42萬3,594人落在「11萬0,101元以上」最高提繳級距組別，占整體約5.3%，其中男性占30萬4,986人、女性占11萬8,608人；整體男女平均提繳工資也呈現明顯落差，男性平均為5萬4,742元、女性則為4萬4,092元，相差達1萬0,650元。
（本新聞由AI協作整合資訊製作）
資料來源：勞動部勞工保險局
📌勞退平均提繳工資常見問題 QA
Q1：勞退「平均提繳工資」等於實際月薪嗎？
不完全等於，通常會略低於實際總薪資。因為勞退提繳工資是依雇主申報的級距計算，且現行勞退月提繳工資分級表最高上限為 15 萬元（統計報告以「11萬0,101元以上」為最高級距組別），高薪族超過上限的部分不會計入，而獎金或非經常性給與也可能未全數納入。
Q2：為什麼官方統計沒有「科技業」單獨排名？
行政院主計總處的行業標準分類並無「科技業」一詞，半導體與電子製造廠歸在「製造業」，軟體與系統開發歸在「出版影音及資通訊業」，研發設計則歸在「專業、科學及技術服務業」，因此全台平均數字會被傳統製造業基層薪資拉低。
Q3：怎麼查詢雇主有沒有幫自己足額提繳勞退？
勞工可透過行動電話認證、自然人憑證或健保卡號加戶號，登入「勞保局 e 化服務系統」，即可線上查詢雇主每月申報的勞退提繳工資與個人專戶累積金額。