今年年底將迎來有行憲紀念日、元旦兩個連假，分別從12月25日至12月27日、1月1日至1月3日都是2天。由於兩連續假期僅相隔4天，高公局審慎因應，以長假期規模進行交通疏導，祭出匝道封閉、高乘載管制等管制措施。
高速公路局研判交通需求將以休閒旅遊旅次為主，預估兩連續假期每日交通量為104~114百萬車公里（mvk）；其中南向以115年12月25日最高，可達63mvk，為平日的1.3倍。行憲紀念日國道疏運措施宣導、元旦連續假期國道疏運措施宣導
一、匝道封閉：
（一）115年12月25日及116年1月1日，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。
（二）115年12月26日及116年1月2日，5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；12至21時，封閉國1虎尾北向入口。
（三）115年12月27日及116年1月3日，12至21時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口。
二、高乘載管制
115年12月26日至27日及116年1月2日至1月3日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道（結束時間將視交通狀況機動調整）。
三、收費措施
（一）單一費率：115年12月25日至27日及116年1月1日至1月3日。
（二）差別費率：115年12月25日至27日及116年1月1日至1月3日，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。
（三）暫停收費：115年12月25日至27日及116年1月1日至1月3日，每日0至5時暫停收費。
高公局呼籲，兩個連續假期均有夜間舉行的大型慶祝活動（如晚會、煙火），建議用路人參加夜間活動優先選擇搭乘公共運輸，若要自行開車請做好車輛安全檢查並養足精神，行進間多注意車前狀況、保持安全距離並繫妥安全帶，切勿疲勞或分心駕駛，以確保行車安全。高公局謹祝國人假期愉快、行車平安。
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一、匝道封閉：
（一）115年12月25日及116年1月1日，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。
（二）115年12月26日及116年1月2日，5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；12至21時，封閉國1虎尾北向入口。
（三）115年12月27日及116年1月3日，12至21時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口。
二、高乘載管制
115年12月26日至27日及116年1月2日至1月3日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道（結束時間將視交通狀況機動調整）。
三、收費措施
（一）單一費率：115年12月25日至27日及116年1月1日至1月3日。
（二）差別費率：115年12月25日至27日及116年1月1日至1月3日，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。
（三）暫停收費：115年12月25日至27日及116年1月1日至1月3日，每日0至5時暫停收費。
高公局呼籲，兩個連續假期均有夜間舉行的大型慶祝活動（如晚會、煙火），建議用路人參加夜間活動優先選擇搭乘公共運輸，若要自行開車請做好車輛安全檢查並養足精神，行進間多注意車前狀況、保持安全距離並繫妥安全帶，切勿疲勞或分心駕駛，以確保行車安全。高公局謹祝國人假期愉快、行車平安。