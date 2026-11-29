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▲▼金宣虎與高允貞被抓包使用同款手機殼，包包上還有情侶吊飾。（圖／翻攝自X、微博）

▲金宣虎與高允貞在片場的互動很自然可愛，宛如真實情侶。（圖／翻攝自IG@seonho__kim）

▲高允貞收到AAA邀請函，即將來台出席活動。（圖／翻攝自IG@aaa2026.11th）

韓星金宣虎與高允貞（又譯高胤禎）因合作Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》結緣，兩人組成的螢幕CP人氣極高，他們也將在12月5日來台參加2026 Asia Artist Awards（亞洲明星盛典，簡稱AAA），讓粉絲相當期待。事實上，這兩人自從合作拍戲後，就多次被爆出疑似假戲真做戀愛的傳聞，本文就盤點這些放閃證據，帶大家一起來看看！金宣虎與高允貞在今年1月播出的《愛情怎麼翻譯？》中，分別飾演資深翻譯周浩鎮，與知名女星車茂熙。車茂熙在劇中因飾演恐怖片主角「都拉美」爆紅，受邀參加一檔戀愛節目，與日本男星約會，周浩鎮作為該節目的口譯，這才與她結緣。周浩鎮本來對車茂熙並無好感，卻在一次次接觸中，看見她的脆弱與善良，最終兩人墜入愛河。而金宣虎與高允貞在劇中產生的粉紅色泡泡，讓粉絲看得如癡如醉，像是他們一起在日本約會、相約看極光、找四葉幸運草等等，兩人之間的CP感宛如真實情侶，也因此該劇播畢後，不停傳出他們假戲真做的緋聞，更被粉絲抓包以下5大戀愛證據。有眼尖網友在比對金宣虎與高允貞的機場穿搭與私服照後發現，高允貞與金宣虎不僅近期疑似同步換上銀白色iPhone 17系列手機，連手機殼都選用黑色鏡頭邊框搭配四角防撞設計的同款樣式。更引發熱烈討論的是兩人隨身包包上的娃娃吊飾。粉絲發現，金宣虎與高允貞的包上分別掛著風格相近的娃娃吊飾，疑似專屬訂製的情侶款，被CP粉視為低調放閃的暗號。除了手機與玩偶，網友更進一步比對出兩人私服穿搭中的其他「同頻線索」。兩人近來都被拍到頻繁配戴同款方形腕錶，甚至連粉絲贈送的「解壓鍵盤按鍵吊飾」，也被發現同時掛在各自的隨身包包上，種種細節重疊讓CP粉直呼太像偷偷放閃。敏銳的網友也從社群平台上嗅出不尋常的氣息，指出兩人在IG上的發文節奏似乎有所重疊，甚至出現背景相似的「男友視角／女友視角」照片。此外，金宣虎不僅曾為高允貞的新劇送上應援餐車，還首度在IG上為合作女演員單獨發文，祝賀高允貞粉絲突破千萬大關，被外界解讀為「特殊待遇」；同時也有傳聞指兩人曾多次私下聚餐及同航班出行。除了私下配件與社群互動高度重疊，兩人在公開場合的舉動也充滿話題。高允貞先前出席日本埼玉《Asia Star Entertainer Awards 2026》（ASEA 2026）頒獎典禮，一舉奪下「最佳角色獎（女子演員部門）」與「最佳OTT藝人獎」。她在二度上台領獎時，突然對著台下大喊：「周浩鎮先生，我得獎了！」直接呼喊金宣虎在劇中的角色名稱，瞬間點燃全場氣氛並衝上韓網熱搜。事實上，金宣虎今年1月接受韓媒《韓國經濟新聞》專訪時就曾透露，在長達數月橫跨日本、加拿大與義大利的拍攝過程中，兩人從最初的尷尬到熟識得像家人一般。金宣虎不僅大讚高允貞反應快、很有魅力，更在受訪時坦言拍戲期間「確實有過心動的瞬間」，還笑說：「如果我講錯話會被她罵。」展現出兩人戲外極佳的交情。面對網路上瘋傳的「戀愛證據」，韓國論壇與社群平台也出現兩極看法。部分支持派粉絲興奮表示「這對高顏值組合如果是真的，我舉雙手贊成！」、「洪氏姊妹的劇果然都有魔力，希望是真的！」；但也有理智派網友認為，同款手機殼與配件可能只是劇組團購或是為了宣傳，甚至純屬巧合，呼籲外界勿過度解讀。目前金宣虎與高允貞的所屬經紀公司皆尚未對戀愛傳聞做出正式回應。粉絲則相當期待這對CP在AAA上的互動，想看兩人擦出更多愛的火花。