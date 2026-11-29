我是廣告 請繼續往下閱讀

▲告五人近年演藝事業不斷突破，並將首次登上AAＡ舞台。（圖／AAA官方IG@aaa2026.11th）

AAA 2026「Asia Artist Awards」將於12月5、6日連續兩天登上高雄國家體育場（世運主場館），今年陣容包括ATEEZ、ITZY、RIIZE、MONSTA X、Super Junior-D&E、CORTIS等人氣韓團，另外本土天團告五人也將首度登上AAA舞台。事實上告五人下半年可說是行程滿檔，本月初才剛結束連續3場小巨蛋演唱會，緊接著又宣布明年1月9、10日將前往高雄巨蛋開唱，而經紀人也透露近期有12組品牌洽談代言、接獲56場尾牙演出邀約。今年AAA首度擴大為2天舉辦，並派出4位主持人TWICE的子瑜、ZEROBASEONE的成韓彬、IVE的張員瑛以及池昌旭。另外，出席藝人陣容與演出規模也全面升級，包括金秀賢、高胤禎、金宣虎、TWICE的多賢、安孝燮、RIIZE、LNGSHOT、&TEAM、ITZY、NMIXX、CORTIS、QWER等多組韓星、韓團將現身；值得一提的是，台灣地主代表今年找來告五人出席盛會，消息一出讓粉絲們又驚又喜。事實上，告五人近年演藝事業不斷突破，不僅歌曲〈又到天黑〉拿下金曲獎「年度歌曲獎」，也陸續登上台北小巨蛋、高雄巨蛋以及高雄世運等場地演出。此外，他們先前才完成3場台北小巨蛋演出，隨即宣布明年將在高雄巨蛋開唱，工作一路排到2029 年，展現極高人氣，首次登上AAＡ舞台再次掀起一波話題，網友們直呼：「期待他們在AAA的表演」、「希望當天可以展現實力驚掉韓國人下巴」、「他們真的很有資格參加AAA。」不少人也好奇為何告五人近年爆紅？出道不到10年便躍升天團，除了，再加上經紀公司大力支持，讓告五人短短時間人氣翻漲許多。除了音樂作品打動人心，，過去社群上也有不少演出凸槌的片段，然而告五人以絕佳默契、超快臨場反應，以及歌唱實力成功救場，現場魅力深受許多人喜愛。