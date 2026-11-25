玩具「反」斗城打造全台首家「IP+ 旗艦店」，於今（25）日在 MITSUI OUTLET PARK 林口開幕，集結人氣 IP、跨界合作商品與沉浸式互動體驗，帶來七大玩樂驚喜：北台灣首家 Pokémon Play Lab、FUFUSOUL 香氛小怪獸與 Monchhichi 的療癒主題區，到路遙圓創的萌貓互動、《獵人》動漫拍照場景，再到集結 3D 列印機、智能互動機器人與電影級穿戴裝備的 AI 智能玩具專區，以及首次進駐的韓國人氣 IP JOGUMAN，將熟悉的童年回憶、潮流收藏與科技玩趣帶進同一個空間，邀請大小朋友一起找回純粹的玩心，探索充滿驚喜的新世代玩樂生活。
七大亮點搶先看！人氣 IP 集結、打造潮流玩樂新據點
北台灣首家 Pokémon Play Lab 今（25）日正式進駐MITSUI OUTLET PARK 林口，集結卡牌、玩具及多元生活周邊商品，滿足訓練家的收藏與探索樂趣，未來也將推出寶可夢卡牌新手教學，並規劃各式卡牌活動，打造寶可夢訓練家必訪的朝聖基地！
除此之外，還有全台首家 FUFUSOUL 主題區，粉嫩的香氛小怪獸每款皆自帶獨特香氣，猶如隨身小香水般陪伴日常，現場同步推出獨家限定款，讓粉絲將專屬香氣與萌趣收藏一起帶回家。近期人氣話題 IP Monchhichi 也擁有專屬主題區，集結最齊全周邊，以經典可愛模樣喚起童心，一次滿足跨世代粉絲的收藏欲。
現場還有為動漫迷打造的《獵人》主題形象牆，畫面十分吸睛，大家可以走進沉浸式場景拍照打卡，留下專屬玩樂回憶。除此之外，玩具「反」斗城更於新世代門市重磅打造 AI 智能玩具專區，不僅引進 3D 列印機激發玩家自造創意，並集結旗艦級智能互動機器人品牌 Robosen（樂森） 高度還原電影《瓦力》的穿戴裝備品牌 Killerbody 等硬派科技商品，以尖端科技探索未來玩樂的無限可能。
全新登場的還有超人氣韓國設計師 IP JOGUMAN，以簡單可愛的草食恐龍角色進駐玩具「反」斗城，結合呆萌模樣與幽默厭世風格，描繪日常中的微小情緒與幸福，為生活注入滿滿療癒感，也為大小朋友帶來更多萌趣選擇。
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北台灣首家 Pokémon Play Lab 今（25）日正式進駐MITSUI OUTLET PARK 林口，集結卡牌、玩具及多元生活周邊商品，滿足訓練家的收藏與探索樂趣，未來也將推出寶可夢卡牌新手教學，並規劃各式卡牌活動，打造寶可夢訓練家必訪的朝聖基地！
全新登場的還有超人氣韓國設計師 IP JOGUMAN，以簡單可愛的草食恐龍角色進駐玩具「反」斗城，結合呆萌模樣與幽默厭世風格，描繪日常中的微小情緒與幸福，為生活注入滿滿療癒感，也為大小朋友帶來更多萌趣選擇。