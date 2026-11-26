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🟡桃園百貨有多賺？華泰、台茂與大江營收一覽

▲位於桃園區小檜溪重劃區的「置地生活廣場・小檜溪」已於10月29日開幕，為桃園百貨戰局再添生活休閒新據點。（圖／翻攝自置地生活廣場 小檜溪 Landmark Life Plaza臉書）

桃園還有哪些新百貨？大江二期等4商場開幕

商場名稱 所在區域 商場規模亮點 預計開幕時間 置地生活廣場・小檜溪 桃園區（小檜溪重劃區） 區域型生活休閒新商場 2026年10月29日（已開幕） 誠品生活桃園青埔店 中壢區（高鐵桃園站前） 臻鼎攜手誠品打造近5,000坪獨棟大店 預計2028年底 京站桃園新百貨 桃園區（藝文特區旁） 地上13層、地下5層，商場約6,000坪 預計2029年 大江購物中心二期 中壢區（中園路二段） 砸90億蓋1.7萬坪新館，新增千格車位 預計2030年第一季 智慧中城・桃園 中壢區（高鐵後站特定區） 國壽投資15萬坪開發案，高鐵沿線最大 預計2030年完工

🟡青埔與藝文特區新商場？智慧中城與京站亮點

桃園百貨戰火再升級！青埔「華泰名品城」2025年營收高達125億元蟬聯桃園商場王，南崁台茂購物中心也以74.9億元創歷史新高；隨著「置地生活廣場・小檜溪」10月29日開幕，未來4年還有大江二期、青埔誠品等4家新商場接力登場。《NOWNEWS》整理桃園現有商場營收與未來新百貨開幕時程一次看。近年桃園人口持續移入、消費動能強勁，三大既有大型商場2025年營收表現全數亮眼：：2025年全年營業額約達 125億元，連續3年突破百億元大關，穩坐桃園商場王與全台Outlet單店業績冠軍。（也是2025年全台百貨營收前十強中桃園唯一進榜居第九名，冠軍則是台北101 240億元）：2025年營收達 74.9億元、年成長3.3%，連續3年改寫歷史新高紀錄。：2025全年業績上看 70億元（年增5.6%），成為支撐起25日動土擴建二期新館的最強底氣。面對既有霸主年賺破百億的驚人吸金力，各大集團也加速卡位桃園零售版圖。繼桃園區「置地生活廣場・小檜溪」於2026年10月29日正式開幕後，2028年至2030年共有4座大型新商場接棒登場：在4家籌備中的新百貨裡，青埔高鐵特區將迎來雙強進駐：高鐵站前由PCB大廠臻鼎科技集團攜手誠品生活打造近5,000坪獨棟大店，預計2028年底開業；高鐵後站則由國泰人壽投資開發15萬坪「Smart Midtown．Taoyuan智慧中城．桃園」，結合購物商場裙樓、商辦大樓與旅館，預計2030年完工。至於桃園區藝文特區旁的「京站桃園新百貨」預計2029年開幕，未來出捷運綠線G11藝文特區站即可直達。位於青埔的「華泰名品城」2025年營業額約達125億元，不僅蟬聯桃園商場王，也是全台Outlet單店業績冠軍。「置地生活廣場・小檜溪」已於2026年10月29日開幕；2028至2030年則有青埔誠品生活、桃園京站、大江購物中心二期與智慧中城接力登場。