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▲第22案核電公投11/28登場，聚焦是否廢除非核家園政策；核三廠（圖）能否重啟仍須完成安全審查程序。（圖／台電提供）

比較面向 正方立場（支持使用核電） 反方立場（反對使用核電） 供電穩定度 核電可全天候穩定發電，補足再生能源受天候影響的缺口 台灣位處地震帶，老舊機組耐震與設備老化風險仍難完全排除 產業與減碳 支撐AI算力與半導體用電，並推動SMR新技術助達2050淨零 停機多年重啟需耗費龐大維修經費與時間，未必能及時解渴 核廢料處置 透過技術升級與妥善管理，維持多元能源選項 高放射性廢棄物最終處置場址尚未確定，不應持續增加核廢料

▲核電公投11/28登場，年滿18歲即可投票，當天記得帶身分證、印章及投票通知單，並用圈選工具蓋章。圖為資料照。（示意圖／美聯社／達志影像）

2026年全國性第22案「廢除非核家園」核電公投將於11月28日（週六）上午8時至下午4時與九合一選舉同日投票，不同於選縣市長議員要滿20歲，凡年滿18歲國民皆可領公投票，有效同意票須達500萬1871票且多於不同意票才算過關。《NOWNEWS》整理核電公投投什麼、通過門檻與正反立場一次看。根據中選會公告，2026年11月28日舉行的全國性公投僅有1案，為編號第22案「使用核電、廢除非核家園能源政策」公投（原立法院送審的「鞭刑入法」與「交通罰鍰專款專用」2案經審議後未成案）。本案主文為：「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」：支持政府使用核電振興經濟，並廢除非核家園能源政策（但不代表任何核電廠可未經安全審查直接恢復運轉）。：不支持公投主文提出的能源政策方向（也不代表反對所有形式的核能發電）。依《公民投票法》第29條規定，公投通過必須同時滿足「有效同意票多於不同意票」及「有效同意票達投票權人總額1/4以上」兩大條件。以中選會初步統計投票權人共2,000萬7,484人計算，至少需要500萬1,871張有效同意票才算通過（實際門檻依正式公告為準）。可以只投縣市長議員、不領公投票嗎？ 可以。不領公投票不會計入同意或不同意票，也不會降低通過門檻，因為1/4門檻是依「全體投票權人數」計算，而非實際領票人數。中選會已於11月12日至20日舉辦5場電視意見發表會（正方代表包括牛煦庭、陳中舜、黃士修、洪毓祥；反方代表包括陳培瑜、賴建信、沈佩玲、王守誠、鄧宇佑），雙方核心論點整理如下：公投投票年齡門檻為18歲，與九合一地方選舉的20歲不同，因此18歲、19歲首投族雖不能投縣市長與議員、村里長，但仍可領取白色公投票。投票當日（11月28日08:00～16:00）規定與應備物品如下：：具中華民國國籍、年滿18歲（2008年11月28日〔含〕前出生）、未受監護宣告，且在國內繼續居住6個月以上（2026年5月28日〔含〕前遷入設籍）。：國民身分證（忘帶或遺失無法投票，且當日不受理補發）、印章（可用簽名代替）、投票通知單（未帶仍可投，建議先記下名冊號次）。：白色公投票與地方選票分開領取，務必使用投票所提供的圈選工具蓋在「同意」或「不同意」欄內，切勿簽名、蓋私章或同時圈選兩欄以免變成無效票。台灣原有核一至核四共4座核電廠，在核三廠2號機於2025年5月17日停機後，目前全台已無商轉核電機組（核四則於2015年封存、建廠執照於2020年底失效）。不少選民好奇本次公投與去年有何不同，以及通過後是否直接重啟核三：與2025年公投差別：2025年第21案「核三重啟公投」聚焦核三廠單一電廠是否續轉（最終獲434萬1,432張同意票，因未達1/4門檻未通過）；2026年第22案則拉高至整體能源政策，詢問是否廢除「非核家園」。通過就會立刻重啟核三嗎？ 不會。《環境基本法》第23條仍明定「逐步達成非核家園目標」，刪除該條文須經立法院修法；此外，核安會雖已於今年9月24日核定核三廠「再運轉計畫」，但台電仍須完成設備檢查、安全評估並取得運轉執照才能恢復發電，並非由公投結果直接啟動。全國性公投只有1案，即第22案「廢除非核家園」核電公投，與九合一地方選舉同日舉行。依《公民投票法》第30條，重大政策公投通過後，總統或權責機關應採取必要處置，但仍須依現行法律與安全審查程序辦理。依《公民投票法》第32條規定，自主管機關公告公投結果之日起2年內，不得就同一事項重行提出。