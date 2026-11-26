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▲j-hope分享逛高雄夜市、吃牛肉麵的回憶，還特地選用周杰倫的經典歌曲〈晴天〉當作貼文配樂。（圖／IG@uarmyhope）

j-hope用周杰倫〈晴天〉回味高雄 20張照片全是台灣回憶

周杰倫、j-hope早有交集 GD串起台韓天王朋友圈

周杰倫在韓國有多紅？《不能說的秘密》堪稱穿越愛情片始祖

韓國天團BTS（防彈少年團）上週（11/19-11/22）結束高雄3場演唱會後，似乎比台灣ARMY（粉絲名）還難以戒斷！柾國日前公開「高雄感性」Vlog，選用台灣吉他演奏家董運昌的〈碧海藍天〉當配樂，影片觀看次數已突破4800萬，沒想到j-hope也很懂選歌，25日在IG一口氣公開20張高雄行照片，從演唱會、逛夜市到吃牛肉麵都有，搭配音樂的還是周杰倫的經典歌曲〈晴天〉。事實上，周杰倫與j-hope早在去年1月就曾現身同一場巴黎私人聚會，而兩人的共同好友正是BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍、GD）。BTS於11月19日、21日、22日在高雄世運主場館完成3場演唱會，離開台灣後，成員陸續透過社群平台分享這趟旅程。j-hope昨日公開的20張照片，除了3天的舞台表演紀錄，還有在夜市攤販前品嚐美食、吃牛肉麵、牛軋餅及粉絲的身影，整篇貼文搭配周杰倫2003年發行的〈晴天〉。繼柾國挖出台灣吉他演奏曲〈碧海藍天〉後，j-hope直接選了一首台灣人幾乎都能跟著唱的青春神曲。至於j-hope為何知道周杰倫？時間可回溯2025年1月，周杰倫以品牌代言人身分出席巴黎冬季男裝時裝週，碰巧GD、太陽及j-hope也在當地參與法國慈善晚會「Le Gala des Pièces Jaunes」。周杰倫當時在IG曬出與GD、《魷魚遊戲2》任時完的合照，寫下：「開心的夜晚。」讓外界驚訝原來幾位亞洲巨星私下就有交情；而j-hope當晚也出現在聚會中，GD也PO出他們的合照，疑似應是這一天，j-hope跟周杰倫才有了交集。對韓國人而言，周杰倫不只是一位華語歌手，更是不少人的青春回憶，他在2007年自導自演的電影《不能說的秘密》，以鋼琴、校園初戀及時空穿越為題材，在穿越愛情劇尚未蔚為風潮的年代，就已經把跨越時空的戀情搬上大銀幕，電影在韓國上映後廣受歡迎，所以幾乎沒有人不認識周杰倫。過去不少韓星來台受訪，被問到最喜歡或最想合作的台灣藝人時，都常點名周杰倫及《不能說的秘密》，這部電影甚至在相隔18年後被韓國翻拍成《給我一首琴的時間》，由EXO成員都敬秀（D.O.）、元真兒、辛叡恩主演，於2025年登上韓國大銀幕。