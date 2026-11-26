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同事要離職沒加薪挽留！主管1招留人「改叫全員輪流關心」

▲一名網友分享職場故事，提到同事最近終於要離職，但主管並沒有加薪留人，反而要求全組員工輪流關心對方，希望讓對方感受溫暖而不辭職。（圖／pixabay）

原以為主管為了不讓對方離職，會有加薪或調整職務等作為，沒想到主管言下之意竟是「希望大家平常多關心他、多跟他聊天」，藉由讓對方「感受到團隊的溫暖」，別因一時想不開就離職，「甚至還說了大家都是同一個團隊，不能只想到自己」

離職才談團隊精神「主管拖1年不改善」！眾勸快集體走人

▲同事工作量負荷不過來的情況維持1年，但主管常以「互相體諒」為由安撫，直到對方離職才理解問題重要性。（圖／取自Unsplash）

不少上班族會因薪資或職場環境等問題選擇離職，但近日有民眾分享職場鬼故事，，讓一票網友傻眼回應「遇到這種鳥事，不該是大家抱團集體離職嗎」。一名女網友日前在Dcard以「同事都要離職了，主管竟然叫我們輪流挽留，這是什麼職場情勒？」為題發文，表示最近公司有位同事準備離職，對方工作能力不差，平時也十分好相處，但對方近期被工作量壓到受不了，找到新工作後正式提出離職。不過主管得知消息後，直接在會議請求大家「希望我們一起想辦法把他留下來」。原PO坦言，，讓她覺得相當荒唐。不只如此，主管更直言，如果對方真的離職，留下的人工作量一定會增加，要大家有心理準備、展現團隊精神。原PO最後強調，同事過去並不是沒有反映工作量大，但每次主管都以「大家互相體諒一下，等之後狀況好轉再調整」安撫，狀況持續快一年都沒好轉，直到對方下定決心離職，主管才開始重視團隊感情，甚至不斷強調互相幫忙，讓她感嘆「公司不願意改善問題，卻要求員工用感情留住其他員工，這到底是什麼邏輯？」貼文立馬在網路上引發討論，不少人紛紛傻眼留言「遇到這種鳥事，不該是大家抱團集體離職嗎」、「情勒管理法！詐騙集團的絕招之一」、「一起擺爛，憑什麼留下的人還要幫收拾爛攤子」、「要這樣就一起離職，看最後老闆會不會後悔」。