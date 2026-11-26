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金州勇士本季開季一度打出0勝3敗的慘澹開局，隨後靠著一波8連勝驚豔聯盟，但自一哥柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣後，球隊戰力急轉直下，不僅吞下5連敗，更陷入連續5場得分未破百的進攻低潮。老將格林（Draymond Green）近日在自己的節目《The Draymond Green Show》坦承，少了柯瑞的比賽打得超煎熬，甚至自己曾在18日不敵達拉斯獨行俠賽後，向總教練科爾（Steve Kerr）主動表示「如果想要讓我改打替補，千萬別猶豫」。勇士近期在沒有柯瑞坐鎮的情況下，進攻端失去最關鍵的牽制力與空間火力，近5戰單場得分都未能跨過百分大關，目前以9勝8敗暫居西區第11名，在附加賽邊緣苦苦掙扎。格林在節目中還原11月18日對戰獨行俠賽後的對話細節，透露柯爾當時傳簡訊關心他的近況：「教練問我『撐得住嗎？』我直接回他說『糟透了，籃球糟透了，變老糟透了，一切都糟透了，我其實快發瘋了。』」格林甚至在溝通中向科爾表態，若教練團認為調整陣容有助於球隊，他完全願意從板凳出發。面對格林的沮喪與自請替補，科爾則試圖安撫愛將，格林說教頭當時表示：「你和柯瑞依然是NBA最頂尖的二人組」。對此，格林無奈指出現實面的落差：「問題是他現在不在場上啊，這真的很難打、真的很辛苦。」不過格林也強調，雖然自己已經不是過去那個處於巔峰期的球員，但仍深信自己是能夠幫助球隊贏球的NBA戰力。勇士晚點將在主場迎戰沙加緬度國王展開NBA盃賽程，菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）在缺席一場比賽後今日有望歸隊出賽，力拚在傷兵潮與進攻低潮中重新找回贏球節奏。