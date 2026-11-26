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▲玄彬、鄭麗媛睽違21年再度合體，一起擔任青龍電影獎最佳男主角頒獎人，讓《我叫金三順》的經典組合重現舞台。（圖／CHZZK）

第47屆青龍電影獎昨（25）日晚間於首爾KBS Hall舉行，其中去年分別獲得影帝、影后的演員夫妻檔玄彬、孫藝真也都出席，頒發「最佳男主角」與「最佳女主角」的獎項。不過兩人竟然沒有一起登台，而是各自找「舊愛」，玄彬攜手《我叫金三順》的昔日搭檔鄭麗媛登台，孫藝真則是與《經常請吃飯的漂亮姐姐》的丁海寅一起現身，重現經典韓劇CP，狂掀粉絲們的回憶殺。玄彬與孫藝真受邀擔任本屆「最佳男主角」與「最佳女主角」的頒獎嘉賓，不過引人注目的是，這次夫妻倆並沒有同台，先是孫藝真與2018年合作《經常請吃飯的漂亮姐姐》的丁海寅頒發影后寶座，還大讚：「當年拍戲的時候還是可愛的弟弟，現在已經是帥氣的男人了。」再來則是玄彬攜手2005年經典韓劇《我叫金三順》中的搭檔鄭麗媛，一起頒發影帝獎項，鄭麗媛也忍不住直呼：「這樣同框已經是21年前的事了！」回顧當年這兩部劇有多紅，在2005年播出的《我叫金三順》由金宣兒、玄彬、鄭麗媛主演，鄭麗媛飾演玄彬的初戀情人。劇情不講苦情柔弱女主，而是以微胖、邋遢、不拘小節的超貼近現實的女性找到真愛的故事。該劇在當時收視率非常高，還在結局突破50%，等於全韓一半的人都在同時收看，是韓國史上現象級的國民神劇之一，在整個亞洲都掀起一股「三順熱」，不僅橫掃年末各大獎項，也直接捧紅3名主演，直接升級為頂級演員。而2018年播出的《經常請吃飯的漂亮姐姐》，由孫藝真與丁海寅主演，兩人劇中大談姐弟戀，並真實呈現30多歲都會女性面臨的催婚壓力、職場潛規則與戀愛心理，引發許多30代女性的強烈社會共鳴，還掀起姐弟戀風潮，在有線電視台開出收視率突破5%的好成績。不僅孫藝真因此奠定「姐姐女神」與「國民漂亮姐姐」的地位，演藝事業再推高峰，丁海寅也以純情年下男形象一炮而紅，成為一線男主角人選之一。