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▲溫朗東製圖「蔣萬安如何卡死沈伯洋的選前之夜」。（圖／溫朗東臉書）

▲沈伯洋上午赴中山大同車掃，「小水滴」前來力挺。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.26）

民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂27日舉辦選前之夜，卻因封路搭建舞台影響交通引起民怨，他昨晚緊急宣布取消，舞台一夜隨即拆除，有網友發現，選前路權的申請，都在0.3秒至1秒間就被秒殺，疑似撰寫程式搶件。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（26）日受訪時回應，不揣測是誰搶到場地，但當時確實有感受到，為何速度這麼快？「我們再怎麼快，就是搶不到」。對於路權申請的問題，時事評論員溫朗東分享整理圖表，11月25日的路權，在10月26日零時送件，北平東路、凱道跟市府路，分別在0.4秒、0.81秒、0.83秒，同時被拿走；11月26日的場地使用，是用來搭建舞台，10月27日零時送件，凱道跟市府路、北平東路，分別在0.35秒、1.11秒被拿走。沈伯洋上午赴中山大同車掃，並於會前受訪時表示，他們無辦法得知是誰借走場地，因此是否是對手也不知道，不妄加揣測，但當時有感受到，「為什麼速度可以快成這個樣子？我們再怎麼快，就是搶不到」。沈伯洋提到，搶場地本來就是這樣，對他來講，先不往過去想，重點是未來要怎麼做，畢竟現在很多人期待，有什麼樣的活動，「對我來說，這件事情比回顧過去還重要」。沈伯洋強調，無法知道25、26日誰借走北平東路場地，現在是26日看起來也沒有活動，他們當然想知道，但這已是過去的事；他說，他們競總成立是10月4號，總共借了3天，因為要架設更多的螢幕，再來，就算搭建簡易舞台，還是要測試、彩排，以及考量安全疑慮、醫療通道，人多的時候，若有人昏倒，要如何處理？必須測試，以現在速度，不管如何就是來不及。