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▲愛莉莎莎（左）日前Podcast節目《莎晨報》邀請到民進黨台北市長參選人沈伯洋（右），暢聊租屋、通勤及防詐等市政議題。（圖／翻攝自莎晨報YT）

網紅愛莉莎莎過去表態支持柯文哲，日前Podcast節目《莎晨報》邀請到民進黨台北市長參選人沈伯洋，暢聊租屋、通勤及防詐等市政議題。隨著選戰進入倒數2天，愛莉莎莎今（26）日發文坦言「目前沒有特定支持的對象」，她表示專訪當下確實認同沈伯洋的許多觀點，但針對近期引發熱議的索羅斯金援爭議，仍希望能聽到對方更完整的說明，因此比起急著選擇立場，愛莉莎莎更希望自己能一直保有好奇心、傾聽不同的聲音，並始終懷抱著希望台灣變得更好的心。愛莉莎莎今發文談論台北市長選舉，直言自己目前沒有特定支持的對象，她透露日前專訪沈伯洋，是希望能放下過往的既定印象，帶著好奇與開放的心態去真正認識對方。愛莉莎莎透露那天的訪談確實進行得很順利，沈伯洋的許多觀點也有讓她認同的地方，不過對於近期索羅斯的相關爭議，愛莉莎莎也抱持疑問，期待能聽到更完整的說明，再根據事實做出判斷。不少網友好奇愛莉莎莎這次究竟會支持誰？但她表示：「比起急著選擇立場，我更希望自己能一直保有好奇心，願意傾聽不同的聲音，也保有獨立思考與重新判斷的空間。」認為不該因為喜歡一個人而停止質疑，也別因為不喜歡一個人而拒絕理解，並且尊重每個人的政治選擇，愛莉莎莎直呼：「我相信無論支持誰，希望台灣變得更好的心，是可以相通的。」對於近日索羅斯補助案爭議，沈伯洋遭質疑任職台灣民主實驗室理事長期間，曾接受索羅斯基金會補助，引發外界熱議。對此他多次澄清，不管是他的研究，還是「台灣民主實驗室」的研究，都曾獲得國家的資助，就像他曾經申請過台北市政府的經費一樣，呼籲對手別再抹黑，不過相關話題仍在社群上持續延燒。