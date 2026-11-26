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▲台灣過去因為沒有辦法跟美國談FTA，關稅會比日本、韓國高，導致出口吃虧，但如今大家被拉到同一個立足點上，就更加不怕競爭。（圖／取自經濟部簡報）

關稅與對手國立足點相同 龔明鑫：更不怕競爭

▲依照現有公布關稅，台灣在301 強迫勞動關稅取得10%不疊加，低於日、韓、中國、東協，對於我們工具機械業跟自行車業、水五金是幫助非常大。 （圖／取自經濟部簡報）

美國貿易代表署（USTR）昨（25）晚公布301調查「結構性產能過剩」結果，台灣建議課徵關稅15%不疊加，正式關稅將於明年1月確立。行政院今（26）日召開記者會說明，經濟部長龔明鑫也說，台灣232關稅、301強迫勞動關稅都低於日、韓、中國等競爭對手，政府會朝向明年取得15%關稅，補足台灣過去沒有「自由貿易協定」（FTA）的缺點，當立足點一致，讓台灣更不畏懼競爭。美國總統川普政府今年3月接連祭出產能過剩、強迫勞動兩大議題301調查。其中，強迫勞動關稅7月公布，台灣遭10%不疊加最惠國（MFN）關稅，優於日、韓等主要競爭國。而美方昨認定台灣共有9項不合理行為、政策與做法，並指出這些措施在電子、半導體與電信產業尤為明顯，提出的擬議稅率為15%，但並非最終結果。行政院副院長鄭麗君則表示，美方對台灣的建議關稅是級別最低，與日本、韓國、瑞士、歐盟相同，最終稅率估計明年初才會確認，但政府有把握回歸為15%不疊加，也就是先前的談判結果。龔明鑫表示，今年經濟表現非常好，前三季經濟成長率為14.22%，今年超過12%、13%都很有可能，主因還是因為台灣出口非常好，認為今年外銷訂單有望突破1.1兆美元，認為台灣經濟基本面非常好。而在個別產業方面，台灣多數工業產品對美出口維持成長，其中即便多數商品在2025年課稅比率是增加，但回歸到今年表現，電子資訊、非電子資訊產品在美國市占都是呈現增加。龔明鑫說，台灣與美國順差持續擴大下，關稅從32%一路調降至今年初台美對等貿易協定（ART）所簽訂的15%，是政府上百日談判的結果。依照現有公布關稅，台灣在301 強迫勞動關稅取得10%不疊加，低於日、韓、中國、東協，對於我們工具機械業跟自行車業、水五金是幫助非常大；232關稅方面，台灣已取得優惠待遇，低於中國、東協，對汽車零組件、木製家具及航空零組件等都有幫助，包括機械、無人機等出口都大幅成長。他表示，對美關稅有76% 裡面大部分是屬於 232 的關稅，301是24%，如今232關稅不確定風險已消除；301關稅台灣有信心最終稅率可反映台美談判結果，總結台灣過去因為沒有辦法跟美國談FTA，關稅會比日本、韓國高，導致出口吃虧，但如今大家被拉到同一個立足點上，就更加不怕競爭。