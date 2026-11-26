我是廣告 請繼續往下閱讀

選前之夜為何要封路4天？羅智強：真正的問題不是地點

不滿沈伯洋陣營將矛頭指向蔣萬安 徐巧芯：真的很委屈

翻出吳思瑤4年前「下次請早」 羅智強：當年借走凱道卻沒用

北平東路路權誰借走？搶場地是否動用科技？羅智強回應了

蔣萬安原訂也要封路3天？徐巧芯駁斥：我28日才用，幹嘛封3天

民進黨台北市長候選人沈伯洋原訂27日晚間在仁愛路四段舉辦「市民之夜」，卻因提前搭設舞台，需要封路4天，引發民怨，25日深夜宣布取消實體活動。國民黨台北市長候選人蔣萬安競辦總幹事羅智強、副總幹事徐巧芯今（26）日出面回應，認為整起事件的問題根本不在場地，而是為何需要花3天搭設舞台。徐巧芯更不滿，沈伯洋團隊自行決定封路時間，最後卻是蔣萬安及競選團隊遭到出征，直言感到相當委屈，「好像搶輸的人最大，錯的全部都是別人」。羅智強表示，沈伯洋團隊早已取得27日北平東路的路權，後來決定改至仁愛路舉辦，蔣萬安陣營予以尊重，但真正引發民怨的原因，是封路4天，其中3天用來搭設舞台，而非選前之夜舉辦的地點。羅智強指出，蔣萬安的凱道選前之夜將於27日凌晨零時進場施工，當天完成舞台搭設及活動，就是為了將交通衝擊降到最低。過去無論是蔡英文競選總統連任、國民黨反罷免活動，或是民眾黨舉辦的大型活動，都有當天搭設舞台、當天舉辦活動的經驗。「蔣萬安可以用一天，為什麼沈伯洋要用三天？」羅智強質疑，沈伯洋團隊在規劃活動時，是否充分考量周邊交通及市民上下班受到的影響？無論選在北平東路或仁愛路，只要縮短舞台搭設時間，都能減少對市民生活的衝擊。徐巧芯表示，昨日接獲許多選區民眾陳情，反映光復南路大塞車，甚至影響救護車及醫療需求。對於沈伯洋稱封路時間是多次與市府討論後的結果，徐巧芯認為，活動規格、舞台設備及進場時間，原則上都是由主辦單位提出，再由相關單位配合協調，質疑沈伯洋團隊為何未事先考量交通及醫療需求。徐巧芯直言，如果團隊在活動規劃上有所不足，願意坦承、檢討，相信民眾都能體諒，但若別人一天能完成的事情，自己卻需要花費數天，引發民怨後又將責任推給其他人，如何讓市民相信其市政治理及協調能力？徐巧芯也坦言，沈伯洋宣布取消選前之夜後，部分支持者開始對蔣萬安及競選團隊發表攻擊性言論，讓團隊相當錯愕與委屈。她不滿表示，封路時間是沈伯洋團隊自己決定的，最後卻好像錯的都是蔣萬安，這樣的說法令人難以接受。談及路權爭議，羅智強回顧，4年前蔣萬安參選台北市長時，市府路、凱道及北平東路都被其他政黨借走，當時民進黨候選人陳時中取得凱道及北平東路路權，最後卻僅使用北平東路，凱道當天空蕩蕩，蔣萬安只能另尋備案，在基隆路停車場舉辦活動。羅智強指出，當時擔任陳時中競辦總幹事的吳思瑤，還曾對蔣萬安陣營表示「搶輸了，下次請早」。如今蔣萬安團隊依照相同規則取得場地，卻反過來遭到民進黨陣營質疑。徐巧芯也說，4年前沒有搶到理想場地，團隊只能摸摸鼻子接受結果，因此這次投入更多人力及義勇軍爭取路權，並分別規劃在凱道及市府前舉辦選前之夜、開票之夜，沒想到過去強調「手速要快、下回請早」的團隊，如今卻反過來指責蔣萬安陣營。媒體追問，北平東路25日、26日的路權是否由藍營或蔣萬安陣營借走？羅智強坦言，目前仍在釐清，但強調27日的北平東路路權是由民進黨取得。至於外界質疑蔣萬安陣營不到一秒就搶到場地，是否動用科技手段，羅智強表示，4年前民進黨搶場地的速度也非常快，各陣營都有義勇軍及團隊夥伴協助爭取場地，蔣萬安團隊這次就是汲取上次的經驗，提早做好準備。針對網路質疑蔣萬安團隊原訂開票之夜也要封路3天，徐巧芯回應，「沒有啊，當然沒有，怎麼可能！28號才用，幹嘛要封三天啊？」她強調，原本規劃就是27日凌晨進場凱道、28日進場市府前，兩場活動都是當天進場、當天舉辦。至於為何要取消實體開票之夜，徐巧芯解釋，考量沈伯洋若在27日晚間舉辦活動，結束後仍需要時間拆除舞台，而蔣萬安的開票活動28日下午就會開始，為避免雙方作業時間衝突，因此決定取消實體開票活動。羅智強也向吳思瑤喊話，若沈伯洋團隊有意使用市府路舉辦選前之夜，歡迎直接透過LINE聯繫，雙方可以進一步協調路權使用事宜。