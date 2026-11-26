我是廣告 請繼續往下閱讀

26項台灣專屬豁免農產品 農業部：均可豁免此次擬加徵301產能過剩關稅

美國貿易代表署（USTR）於美東時間11月25日公布「結構性產能過剩」301調查報告，提出對全球14個經濟體的建議關稅，其中對台、日、韓國、歐盟等建議稅率為「15%不疊加MFN，且不再疊加強迫勞動301關稅」。農業部說明，該建議稅率並非最終結果，目前我國農產品銷美關稅仍為10%不疊加MFN。針對美方公布「結構性產能過剩」301調查報告，行政院副院長鄭麗君今（26）日上午率領相關部會首長，包括經濟部、農業部、財政部及金管會召開記者會說明。農業部長陳駿季指出，去年原先稅率為32%，經過不斷談判、調整後，目前我國農產品銷美關稅仍為10%不疊加MFN。陳駿季指出，在「結構性產能過剩」301調查報告的建議稅率為最低級別的「15%不疊加MFN，且不再疊加強迫勞動301關稅」，但該建議稅率並非最終結果，仍需等待相關法定程序完成才會定案。陳駿季說明，此次美公布的「結構性產能過剩301調查報告」的關稅豁免清單，與先前「禁止進口強迫勞動產品」301調查報告的關稅豁免清單，「兩者所列農產品項目完全相同。」也就是說，整體322項豁免關稅範圍中，包括茶葉、番石榴等農產品仍維持豁免，相較主要競爭對手，如中國、越南或泰國等，可說是更具優勢；陳駿季說，另外，蝴蝶蘭、火鶴花等26項「台灣專屬豁免」農產品，也均可豁免此次擬議加徵301產能過剩關稅，銷美關稅為0%不疊加MFN。陳駿季舉例，以蝴蝶蘭為例，主要競爭對手國荷蘭為10%稅率，而我國輸美關稅則為0%不疊加MFN；毛豆則是以中國為對手國，其稅率為41.3%，我國則是10%不疊加MFN；吳郭魚在我國輸美關稅同為10%不疊加MFN，而中國為37.5%；至於鬼頭刀部分，雖然秘魯為12.5%，但因鬼頭刀屬於洄游海洋捕撈，可能受到漁場影響，加上我國目前也同樣是10%不疊加MFN，因此整體而言，我國仍保持關稅競爭優勢。陳駿季強調，將與行政院台美經貿小組持續配合，除了鞏固既有談判結果，確保未來我國農產品銷美關稅符合台美ART所取得相對優惠待遇，以保持產業利益及競爭優勢。而農業部也已編列180億韌性特別預算，持續就金融支持、提升產業競爭力、拓展外銷市場三方面協助產業，也將擴大設置300億元農安基金，維護農漁民權益。