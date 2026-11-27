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▲巨型雕塑結合特殊針雕結構與不規則開口，引領民眾踏入卡夫卡的神祕世界。（圖／NOWNEWS攝）

▲一樓「記憶之廳」，將無形的思想與記憶具象化。（圖／NOWNEWS攝）

▲二樓「顛倒之屋」，熟悉的家具與空間翻轉，感受日常生活的失序感。（圖／NOWNEWS攝）

▲入夜限定的整點光雕秀，卡夫卡頭像在絢麗光影交織中幻化變形。（圖／NOWNEWS攝）

▲週末限定集章禮，掃描QR Code即有機會索取限量主題透卡，每日限量250份，送完為止。（圖／NOWNEWS攝）

提起布拉格，你想到的是童話般的古典建築，還是浪漫的歐洲街景？這座城市其實還有神祕、荒誕而迷幻的一面，因為布拉格是現代主義文學巨匠卡夫卡的故鄉，他筆下那些熟悉卻又陌生的世界，為這座城市增添了另一層想像，今年愛．Sharing《卡夫卡的第七個房間》以卡夫卡文學中的「變形」與「異化」為出發點，打破人們對空間的既有想像，將原本只存在於文字裡的荒誕與異想，化為一座可以親身走入的實體空間，邀請民眾發現布拉格的另一面。裝置的設計靈感來自布拉格著名的卡夫卡頭像雕塑「旋轉的靈魂」。裝置正面是一張安靜而疏離的側臉，側面則以特殊針雕結構呈現一張遠看清晰、走近卻逐漸模糊的人臉，彷彿逐漸被記憶沖淡，呼應卡夫卡筆下關於存在與消逝的命題。而藏在巨型人臉中的那道不規則開口，正是通往卡夫卡世界的神祕入口。穿越入口，彷彿走進卡夫卡迷幻的思想世界。一樓「記憶之廳」以卡夫卡頭像、抽象線條與流動光影，將無形的思想與記憶化為有形；民眾可觸控現場的互動螢幕，投射在頭像與空間中的光影隨之變化。沉浸在漫天光影中，彷彿化身時空旅人，親手喚醒卡夫卡的思想與記憶。循著動線進入二樓「顛倒之屋」，原本熟悉的家具、樓梯與空間開始錯位、翻轉。在卡夫卡的作品中，熟悉的事物依然存在，卻不再遵循原本的規則。觸手可及且迷幻的顛倒屋世界，真實出現在台北街頭，引人置身卡夫卡的小說篇章中。入夜後，整點光雕展演讓布拉格的城市、教堂與鐘樓在建築表面逐漸生成，接著裂解、變形，化為一座虛實交錯的卡夫卡式迷宮。從浪漫街景到荒誕想像，布拉格不再只有熟悉的城市輪廓，更多了一種來自卡夫卡的觀看方式。這個冬天，愛．Sharing邀請民眾走進《卡夫卡的第七個房間》，發現布拉格的另一面。✨裝置物開放參觀時間｜即日起～2027/1/3，【每週一～四】 17:30～21:30、【每週五～日】 13:45～21:45✨整點光雕秀｜即日起～2027/1/3，，每晚18:00～22:00整點限定投影演出✨週末限定集章禮｜11/27起每週五～週日，掃描QR Code並出示完成畫面，即有機會索取限量主題透卡(每日限量250份，送完為止)。